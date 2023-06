Diese 10 Trend-Sneaker tragen Dich durch den Sommer 2023

Sie sind stylisch, bequem und komplettieren Deinen Look: Diese zehn coolen Sneaker-Trends für 2023 laufen Dir diesen Sommer über den Weg.

Damit Du nicht lange suchen musst, welches sportliche Modell zu Dir passt, findest Du in diesem Beitrag zehn Schuhe zum Wohlfühlen. Von einigen dieser Sneakers sind Influencer begeistert.

Bei hohen Temperaturen trägt man ein luftiges Outfit und leichte Sneaker. Sie gehören in diesem Sommer einfach dazu.

Die mit einemgekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Erfolgt über Affiliate-Links ein Einkauf, erhalten wir in der Regel eine Vergütung vom Händler. Produktbesprechungen und Produktvergleiche erfolgen rein redaktionell und unabhängig. Weitere Informationen

Fashion-Influencerin Josefine Hanning Jensen läuft gerne in ihren Sneaker an heißen Tagen. Diese zehn Trend-Sneakers tragen auch Dich bequem durch den Sommer. Hinweis:

Wer zu Fuß viel unterwegs ist, braucht zudem einen leichten Schuh, um den Fuß nicht unnötig zu belasten. Das Material sollte langlebig sein, damit man lange Freude an seinen neuen Lieblingssneaker hat.

Ugly Sneaker passen zu Shirts und Tops, Bermudas, Jeans, Kleidern und machen in jeder Hinsicht eine gute Figur.

Sie sind sportlich, bequem und ganz und gar im Trend. Die Ugly Sneaker gehen auch diesen Sommer in Sachen Mode an die Spitze.

Mit diesem Lifestyleschuh sind die Füße jederzeit stylisch und angesagt gekleidet. Dazu passen Jeans, Röcke, Shirts und Tanktops. Mit diesem Trendschuh ist Dir in diesem Sommer eine sportliche Ausstrahlung sicher.

Wer wissen will, welche Sneaker in aller Munde sind, kommt an luxuriösen Balenciagas nicht vorbei. Zugegeben, nicht für jeden Geldbeutel, aber wenn es um Trendsneaker geht, sollten sie erwähnt werden:

Der lederfreie Schuh ist aus Doppelschaumstoff und Mesh. Dadurch ist er sehr weich und bequem. Zweifarbige Schnürsenkel sind im Stil von Wanderschuhen gehalten.

Triple S Sneaker für Damen in Weiß

Triple S Sketch Sneaker für Damen in Weiß

Triple S Sneaker für Damen in Beige

Für die schonende Reinigung sollte man diese Sneaker mit einem weichen und trockenen Tuch abwischen. Den Sneaker kann man ab 865 Euro online shoppen - die Angabe ist unverbindlich, denn der Preis kann sich ändern - hoffentlich nicht nach oben!