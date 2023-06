Was jetzt im Trend ist: Die besten Sommerdüfte für Damen 2023

Du suchst noch das perfekte Parfum für den Sommerurlaub oder zur Erfrischung im Alltag? Bei TAG24 findest Du die besten Sommerdüfte für Damen in 2023.

Von Jenny Hochmuth

Der Sommer ist in vollem Gange. Was dabei nicht fehlen darf: ein gutes Sommerparfum. Bei der Wahl eines geeigneten Duftes gibt es jedoch einige wichtige Punkte zu beachten, damit der Sommer auch olfaktorisch unvergesslich wird. Die besten Sommerparfums für Damen 2023 bei TAG24.

Ob frisch, blumig oder zitrisch: Mit dem richtigen Somerduft ist gute Laune garantiert. © 123RF / teodora1 Bei hohen Temperaturen bieten sich leichte Düfte an, die unaufdringlich sind. Sehr schwere Düfte können stark in der Luft liegen und sowohl für das Gegenüber, als auch für sich selbst sehr anstrengend werden und sogar Kopfschmerzen oder Unwohlsein verursachen. Meistens möchte man, dass das Parfum so lange wie möglich hält. Frischere, dezente Düfte besitzen jedoch eher die Eigenschaft, nicht ewig zu halten. Hier ist die Wärme im Sommer sehr förderlich: Die Körperwärme hilft auch leichteren Düften, besser in die Außenwelt zu projizieren. In die Haare und auf die Kleidung gesprüht, verlängert man die Haltbarkeit der Düfte zusätzlich noch etwas. Ebenso empfiehlt es sich, sein Parfum im Sommer nach ein paar Stunden nachzusprühen. Das gibt nicht nur einen erneuten Duft-Kick, sondern zusätzlich eine kleine Extra-Erfrischung, insofern man den Duft kühl lagert. Die besten Sommerdüfte für Damen 2023 findest Du im Folgenden.



gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Erfolgt über Affiliate-Links ein Einkauf, erhalten wir in der Regel eine Vergütung vom Händler. Produktbesprechungen und Produktvergleiche erfolgen rein redaktionell und unabhängig. Die mit einemgekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Erfolgt über Affiliate-Links ein Einkauf, erhalten wir in der Regel eine Vergütung vom Händler. Produktbesprechungen und Produktvergleiche erfolgen rein redaktionell und unabhängig. Weitere Informationen

Die besten Sommerdüfte 2023 für Damen

Die Auswahl des richtigen Duftes hängt immer vom Geschmack ab. Daher gibt es in der nachfolgenden Auswahl die verschiedensten Dufttypen, welche perfekt für verschiedene Anlässe und auch jedes Budget geeignet ist.



- Die angegeben Preise können Schwankungen im jeweiligen Shop unterliegen! -



Chanel - Chance Eau Tendre EdT

Ein Duftliebling aus dem beliebten Designerhaus Chanel. Grapefruit und Quitte eröffnen den Duft frisch-fruchtig. Hyazinthe und Jasmin in der Herznote entwickeln sich zu einer angenehmen Blümelei, die für viele Komplimente sorgt. Für diesen Anlass empfohlen:

Alltag/Büro Preis:

60€/35ml Beliebtester Shop Günstigster Shop

Shiseido - Zen EdP

Ein Wohlfühlduft der für einen Hauch Extra-Entspannung im Sommer sorgt? Zen macht's möglich. Der Duft startet fruchtig, wird aber schnell durch blumige Noten aufgefangen und bekommt seinen Wohlfühl-Wellnessfaktor mit sanftem Patchouli, Zedernholz und Moschus. Für diesen Anlass empfohlen:

Alltag/Freizeit/Büro Preis:

30€/30ml

Da frische Parfums nicht so lang halten, bieten sich kleine Taschenzerstäuber für unterwegs an, um den Duft nach einiger Zeit erneut aufzusprühen. So muss man keinen großen Flakon einstecken. © 123RF / narong316

Guerlain - Terracotta Le Parfum

Wer nach einem süßeren Duft für den Sommer sucht, wird bei "Terracotta Le Parfum" fündig. Jasmin und Tiaré verbinden sich mit Kokosnuss zu süß-cremigem Sonnenschein im Flakon, der für den perfekten Sommerurlaub nicht fehlen darf. Für diesen Anlass empfohlen:

Urlaub/Ausgehen Preis:

55€/100ml Beliebtester Shop Günstigster Shop

Mancera - Sicily

Ein absoluter gute-Laune-Duft! Zitronen und Mandarinen, so weit die Nase riecht. Die Performance des Duftes ist ebenso bemerkenswert. Definitiv ein Geheimtipp! Für diesen Anlass empfohlen:

Freizeit/Ausgehen Preis:

80€/50ml Beliebtester Shop Günstigster Shop

Diese Düfte riechen nach Sommer

Wer außerdem das ultimative Sommerfeeling für jeden Tag möchte, sollte die folgenden Düfte probieren. Hier sind Sommer- und Urlaubs-Vibes garantiert.

Der Duft von Sonnencreme gehört zum Urlaub einfach dazu. Mit einem Parfum, welches nach Sonnencreme riecht, kann man sich den Urlaub zumindest ein wenig nach Hause holen. © 123RF / nightunter

Nivea - Sun

So ziemlich jeder kennt den Duft der beliebten Nivea-Sonnencreme. Den Duft, der viele Erinnerungen weckt, gibt's jetzt abgefüllt im Flakon und das zu einem Spitzenpreis. Preis:

ca. 17€/30ml Beliebtester Shop Günstigster Shop

Simone Andreoli Malibú - Party in the Bay

Noch ziemlich unbekannt, verdient Malibú - Party in the Bay umso mehr Aufmerksamkeit: Eine Mischung aus Mojito und Piña Colada. Cocktailpartyfeeling zum Auftragen! Preis:

ca. 135€/100ml Beliebtester Shop Günstigster Shop

Maison Margiela - Replica - Beach Walk

Der Name ist hier Programm. Dieser Duft versetzt Dich in Deinen letzten Strandurlaub zurück. Der entspannende Spaziergang am Meer, die frische Brise, der Sonnenuntergang... Preis:

ca. 53€/30ml Beliebtester Shop Günstigster Shop

Tipps fürs Parfümieren im Sommer

Um aus Parfums im Sommer das Beste herauszuholen, gibt es einige Tipps, denen Beachtung geschenkt werden sollte: 1. Tipp: Trage Dein Parfum auf sogenannte Pulspunkte (am Hals schräg hinter den Ohren, an den Handgelenken und beim Tragen kurzer Hosen und Kleider in den Kniekehlen) auf, um die Projektion Deines Duftes zu verbessern. 2. Tipp: Verbessere die Haltbarkeit des Parfums, indem Du ein paar Sprüher auf Deine Haare und Kleidung gibst, da die Duftmoleküle dort besser haften. 3. Tipp: Für noch bessere Haltbarkeit Deines neuen Sommerparfums, creme Dich vorher mit einer

Für noch bessere Haltbarkeit Deines neuen Sommerparfums, creme Dich vorher mit einer unparfümierten Bodylotion ein.

Fazit: Genieße Deinen Sommer mit einem tollen Parfum