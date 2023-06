Sommerdüfte für Herren: 7 angesagte Sommerparfums für Männer

Leichtigkeit, Erfrischung und gute Laune: All das sollte das perfekte Sommerparfum beinhalten. Die besten Sommerdüfte für Männer 2023 machen Deinen Sommer auf jeden Fall unvergesslich!

Im Sommer performen diese durch unsere eigene Körperwärme sehr gut. An einem kühlen Ort aufbewahrt, kann das Auftragen eines Parfums sogar richtig erfrischend sein!

Gerade im Sommer können Parfums allerdings schnell zu süß und schwer werden und sogar Kopfschmerzen verursachen. Damit der Duft nicht nur für sich selbst, sondern auch den Menschen in der unmittelbaren Umgebung nicht zu anstrengend wird, schaffen leichte, frische Parfums Abhilfe.

Damit auch für jeden etwas dabei ist, befinden sich in der Auswahl Parfums für jeden Geschmack sowie jedes Budget.

Den perfekten Frischekick verleiht Dir der neuste Flanker aus dem Hause Hermes. Zitrische Noten verleihen dem Parfum gemeinsam mit etwas Pfeffer ein prickelndes Dufterlebnis, welches etwas an Gin Tonic erinnert. Leicht holzige Noten besänftigen die saure Zitrone und machen Terre d'Hermes Eau Givrée zu einem besonderen und doch gefälligen Duft. Das Beste daran? Ist Dein Flakon irgendwann leer, kannst Du Dir praktische Refillflaschen kaufen.

Einen Tag am Meer gefällig? Zum Aufsprühen liefert Missoni Dir diesen mit Missoni Wave. Fruchtige Mandarine zu Beginn, eingebettet in maritime Noten und ein frischer Verlauf laden zum Träumen ein: Urlaubsfeeling für zu Hause!

Ein Parfum mit Wiedererkennungswert und definitiv für die ganz heißen Sommertage geeignet ist Oltremare von Bois 1920. Der vorwiegend frisch-zitrische Duft setzt vor allem auf herbe Noten von Rhabarber in Kombination mit rotem Tee. Zusammen mit zitrischen Noten zu Beginn und leicht holzigen Akkorden, die den Duft abrunden, bekommt man einen sehr gepflegtes und facettenreiches Parfum. Ein Geheimtipp, um besonders zu riechen!

Der Sommerduft für den kleinen Geldbeutel: Turathi Blue von Afnan. Neben seinem unschlagbaren Preis überzeugt der Duft tatsächlich mit einer zitrisch-frischen DNA, die den kompletten Duftverlauf erhalten bleibt, aber mit der Zeit zusätzlich in eine cremig-holzige und dezent süße Richtung geht. Komplimente garantiert!

Einmal Karibik und zurück! Cremige Kokosnuss und ein Hauch von Ananas machen Le Beau Le Parfum zu einem tropischen Feuerwerk für die Sinne: Mit Piña Colada am Strand in einer Hängematte unter einer Palme liegen und die Seele baumeln lassen. Insgesamt ein runder Duft, der die perfekte Ergänzung an schönen Sommerabenden verkörpert!

