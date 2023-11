Capsule Wardrobe für den Herbst 2023: Finde alles, was Du brauchst

Erstelle Deine Capsule Wardrobe mit nur wenigen Klicks und Du hast immer einen perfekten Look für den Herbst. Stylingtipps auf TAG24.

Von Lilli Friedrichs

Plane mit TAG24 Deine Capsule Wardrobe und stelle eine saisonale Auswahl an vielseitig kombinierbaren Kleidungsstücken und Accessoires zusammen.

Die Capsule Wardrobe für den Herbst wappnet Dich perfekt für die Übergangszeit. © 123rf/serezniy ANZEIGE - Das Erstellen der perfekten Capsule Wardrobe ist nichts, was man von heute auf Morgen macht. Beginne also Schritt für Schritt Deinen Kleiderschrank anzupassen. Die gute Nachricht ist, dass im Herbst einige Sommer-Basics wie das Lieblingstop oder das Leinenhemd bleiben können. Trotzdem dürfen kuschelige Pullover natürlich nicht fehlen. TAG24 hat für Dich eine Capsule Wardrobe für den Herbst zusammengestellt. Lasse Dich inspirieren! TAG24 Life - Beauty & Fashion Shoppingtipps Strickkleider kombinieren: Stylingideen zum Motto "Schick in Strick" Mehr Beiträge wie diesen findest Du unter Beauty und Fashion - die solltest Du nicht verpassen!

Erstelle Deine eigene Capsule Wardrobe für den Herbst

Was braucht man für eine Capsule Wardrobe? Eine Capsule Wardrobe sollte aus klassischen und zeitlosen Basics bestehen. Trends sind für diese Art, den Kleiderschrank zu sortieren, eher unpassend. Das Besondere an einer richtigen Capsule Wardrobe ist, dass man jedes Teil mit jedem anderen Teil kombinieren kann. Wichtig ist, dass man sich für eine kleine passende Farbpalette entscheidet und bei dieser bleibt. Neben den gängigen Basics benötigt man vielseitig kombinierbare, saisonale Pieces, welche das Outfit zu einem vollständigen Look machen. Im Herbst sind das beispielsweise ein karierter Blazer und eine Lederhose.

Oberteile für die Capsule Wardrobe

Vielseitig kombinierbare, schlichte Basics sind die Grundlage für eine Capsule Wardrobe. Daher sollte man bei den Oberteilen auf dezente und qualitativ hochwertige Kleidungsstücke setzen.

1. Das perfekte weiße T-Shirt

Ein hochgeschnittenes, weißes T-Shirt ist ein Must-have für jeden Kleiderschrank. © mango.de

Ein weißes Basic-Shirt ist hochgeschlossen, hat etwas längere Ärmel und besteht aus einem festen Stoff. So kann es lange getragen werden, ohne seine Form zu verlieren und macht jedes Outfit zu einem legeren, aber hochwertigen Look. Shoppe hier das perfekte weiße T-Shirt

2. Tops für die Capsule Wardrobe

Die schlichten Tops dürfen aus dem Sommer direkt mit in die Herbstgarderobe einziehen. Sie sind perfekt unter einem Pullover, Cardigan, Blazer oder Hemd. Ein Top mit einem Stehkragen macht in Kombination mit einem Pullover einen perfekten und vor allem gemütlichen Look für kältere Tage. Shoppe hier ein schwarzes Tank-Top mit Stehkragen Ein ganz schlichtes Basic-Top darf in einer Capsule Wardrobe natürlich auch nicht fehlen! Shoppe hier das perfekte Basic-Top in Weiß

Ein schlichtes, weißes Top ist ein Basic für den Kleiderschrank. © baur.de

3. Weißes Langarmshirt für vielseitige Looks

Ein weißes Langarmshirt ist das ideale Basic für die Herbstsaison. © mango.de

Egal, ob alleine oder kombiniert mit einer der Jacken (dazu später mehr), ein hochwertiges Langarmshirt ist das ideale Essential für den Alltag. Es ist vielseitig kombinierbar, warm und lässt die Outfits mühelos casual wirken. Shoppe hier das ideale weiße Langarmshirt

4. Ein zeitloser Bodysuit passt zu vielen Outfits

Ein enger Body sollte in einer Capsule Wardrobe nicht fehlen. © mango.de

Egal, ob im Alltag oder zum Ausgehen, ein schwarzer Body ist ideal, um vielseitige Looks zu kombinieren. Mit einer Lederhose, Pumps und den richten Accessoires kombinierst Du einen lässigen Ausgehlook. Mit einer Anzughose, Sneakern, einem Shopper und einer Cap bist Du perfekt für einen Brunch mit Freunden angezogen.

Shoppe hier einen schwarzen Body

5. Das perfekte Leinenhemd für die Capsule Wardrobe

Ein hellblaues Leinenhemd ist vielseitig kombinierbar und zeitlos. © mango.de

Ein hochwertiges Leinenhemd findet nicht nur im Sommer einen Platz im Kleiderschrank, auch im Herbst ist das Hemd das perfekte Teil zum Kombinieren verschiedenster Looks. Nicht nur allein ist das Hemd ein echter Hingucker, auch unter dem Pullover macht es viel her.

Shoppe hier ein premium Leinenhemd Das blaue Leinenhemd bringt etwas Farbe in die sonst sehr dezente Palette. Es sorgt also für Abwechslung und ist eines der It-Pieces der Capsule Wardrobe

6. Ein kuscheliger Pullover für den Herbst

Ein kuschliger Pullover darf in den Herbstmonaten nicht fehlen. © mango.de

Ein kuscheliger Pullover darf in der Capsule Wardrobe für den Herbst auch nicht fehlen. Er ist der perfekte Begleiter an kalten Tagen. Er kann nicht nur getragen, sondern auch über die Schultern gelegt werden und macht das Outfit dadurch dynamischer. Shoppe hier einen kuscheligen Pullover in Beige

7. Casual Sweatshirt

Ein lässiges Sweatshirt ist ein Must-have in der Capsule Wardrobe. Es passt zu allen anderen Teilen und ist somit das perfekte Basic zum Kreieren von vielen verschiedenen Alltagslooks. Ein hochwertiges Sweatshirt kann das ganze Jahr über Bestandteil einer gut ausgestatteten Capsule Wardrobe sein. Shoppe hier ein klassisches Sweatshirt von GANT

8. Pullover mit Reißverschluss

Der Pullover mit Reißverschluss ist ein It-Piece in der Capsule Wardrobe. © asos.de

Ein weiteres It-Piece für die Capsule Wardrobe ist ein Pullover wie dieser. Zeitlos und trotzdem im Trend sind Strickpullover mit einem Reißverschluss, der den Style auflockert. Das Streifenmuster macht aus dem Kleidungsstück ein It-Piece, das schlichte Looks aufwerten kann. Shoppe hier den gestreiften Pullover mit Reißverschluss

Jacken für eine herbstliche Capsule Wardrobe

Im Herbst trägt man endlich wieder Übergangsjacken. Neben einem kuscheligen Cardigan oder einem schicken Blazer dürfen endlich auch eine Steppjacke und ein klassischer Trenchcoat in den Kleiderschrank einziehen.

1. Zeitloser Cardigan in Schwarz

Der schwarze Cardigan ist vielseitig kombinierbar - perfekt für eine Capsule Wardrobe. © asos.de

Eine schwarze Strickjacke lässt sich vielseitig kombinieren. Egal, ob zur Hose, zum Rock oder über einem Kleid - er ist ideal für lässige und elegante Outfits. Shoppe hier den perfekten Cardigan in Schwarz

2. Karierter Blazer für die Capsule Wardrobe

De kartierte Blazer ist ein Must-have im Herbst. © asos.de

Ein Blazer ist das perfekte Kleidungsstück für das Büro, anstehende Termine, aber auch zum Ausgehen. Er komplettiert Basics zu einer stylischen Kombination und macht aus einfachen Looks modische Hingucker. Er passt zu jedem Accessoire und kann somit ganz einfach elegant und sportlich gestylt werden. Shoppe hier den beliebten Blazer mit Karomuster

3. Steppjacke für den minimalistischen Kleiderschrank

Die Steppjacke ist der perfekte Begleiter in der Übergangszeit. © asos.de

Mit der Steppjacke zieht nicht nur die perfekte Übergangsjacke in Deinen Kleiderschrank ein, sondern auch ein Piece, was aktuell zum Trend gehört. Wichtig ist bei so einem Kleidungsstück eine zeitlose Musterung zu wählen wie bei dieser Jacke. Shoppe hier eine zeitlose Steppjacke in Schwarz

4. Zeitloser Trenchcoat in Beige für den Herbst

Der Trenchcoat ist ein Klassiker und ein It-Piece für die Capsule Wardrobe. © baur.de

Der Trenchcoat ist aus der Modewelt nicht mehr wegzudenken und erlebt im Herbst einen Höhepunkt. Er ist vielseitig kombinierbar und der perfekte Mantel in der Übergangszeit. Ein Trenchcoat passt zu jedem Look und ist somit ideal für eine Capsule Wardrobe geeignet. Shoppe hier den perfekten Trenchcoat Weitere Modelle findest Du hier:

Oversize-Trenchcoat: Der Trendmantel für den Herbst 2023

Hosen für Deine Capsule Wardrobe

Für eine vielfältige Auswahl im Kleiderschrank braucht es nur drei Hosen. Welche das sind, erfährst Du im Anschluss.

1. Elegante Anzughose in Schwarz

Eine elegante Stoffhose macht Looks zu einem Hingucker. © asos.de

Die schwarze Stoffhose passt zu fast allem und ergibt mit jedem anderen Teil ein perfektes Outfit! Gleichzeitig ist die Hose sehr angenehm zu tragen. Shoppe hier eine elegante Anzughose in Schwarz

2. Die perfekte Jeans

Die Jeans von Levis ist absolut zeitlos und somit ideal für jeden Look. © asos.de

Die Levis Jeans ist eine der beliebtesten Jeanshosen. Sie ist perfekt für den Alltag und lässt sich vielseitig kombinieren. Eine solche Jeans findet nicht nur im Herbst ihren Platz in der Capsule Wardrobe, sondern auch zu allen anderen Zeiten des Jahres. Daher lohnt es sich, sich für eine hochwertige Jeans zu entscheiden. Shoppe hier die Levis 501 in Dunkelblau

2. Beige Lederhose

Leder darf im Herbst nicht fehlen - diese Lederhose ist perfekt für die Capsule Wardrobe. © asos.de

Die Lederhose ist perfekt für den Herbstlook und lässt sich mit allen anderen Stücken perfekt kombinieren. Gleichzeitig ist die beige Lederhose aktuell sehr beliebt - hiermit hast Du also ein Trendpiece und Kleidungsstück für den minimalistischen Kleiderschrank in einem. Shoppe hier die Lederhose in Beige

Kleider und Röcke für die perfekte Capsule Wardrobe

Kleider und Röcke sind perfekt, um lässige Looks etwas stylischer und femininer wirken zu lassen. Diese drei Kleidungsstücke sind zwar dezent, machen das Outfit aber zu einem echten Hingucker.

1. Zeitloser Minirock

Ein Minirock ist ein Basic-Piece was man vielseitig kombinieren kann. © asos.de

Ob mit Sweater, Kappe und Sneakern oder mit Hemd und Stiefeln - der Minirock ist mit jedem anderen Kleidungsstück perfekt kombinierbar. Der Minirock wird oft unterschätzt und eines der besten Teile für die Capsule Wardrobe, er passt zum Brunch oder ins Büro. Shoppe hier einen schwarzen Minirock mit Schlitz

2. Vielseitiger Maxirock aus Satin

Der Maxirock ist ein echtes Must-have für die Capsule Wardrobe. Genau wie der Minirock kann er mit jedem anderen Teil in den verschiedensten Stilrichtungen kombiniert werden. Shoppe hier einen Maxirock aus Satin

3. Absoluter Klassiker: Ein Schwarzes Kleid

Ein schwarzes Kleid ist perfekt zum Ausgehen. © asos.de

Ein schwarzes Minikleid ist perfekt zum Ausgehen. In dem Stil mit ausgestelltem Rock und lockeren Pufferärmeln kann man es in der Kombination mit einem Cardigan oder Blazer auch gut im Alltag tragen. Ein elegantes Kleid sollte also auch in einer sehr gewählten Garderobe nicht fehlen! Shoppe hier das perfekte Minikleid mit Pufferärmeln in Schwarz

Taschen für die Capsule Wardrobe

Taschen sind Accessoires, die in der Regel nicht saisonal wechseln. Wenn Du trotzdem auf der Suche nach der ein oder anderen neuen Tasche bist, dann lasse Dich im Folgenden inspirieren.

1. Casual Umhängetasche von lululemon

Die Everyday Bag von lululemon gibt es in verschiedenen Farben, zum Beispiel in Hellblau. © lululemon.de

Die kleine Umhängetasche von lululemon ist die perfekte Tasche für jeden Tag. Sie ist schlicht und sportlich, sodass sie perfekt zu lässigen Outfits passt. Shoppe hier die Bauchtasche von lululemon

2. Kleine, schwarze Ledertasche

Eine kleine Ledertasche ist perfekt zu jeden Look! © mango.com

Die kleine schwarze Tasche passt besonders gut zu eleganteren und schicken Looks. Sie ist perfekt um Handy, Schlüssel und Portemonnaie aufzubewahren und ist somit die perfekte Ausgehtasche, aber auch fürs Büro bestens geeignet. Shoppe hier die perfekte schwarze Tasche

3. Shopper für den Alltag in Beige

Dieser Shopper ist die perfekte Alltagstasche! © mango.com

Der beige Shopper ist perfekt, um neben kleinen Gegenständen auch einen Laptop oder kleine Einkäufe zu transportieren. Er ist also der ideale Begleiter für jeden Tag. Shoppe hier den perfekte Shopper in Beige

Accessoires für die Capsule Wardeobe im Herbst

Im Herbst darf das ein oder andere Accessoire aus dem Sommer bleiben. Natürlich kommen zur Kappe warmhaltende Kleidungsstücke wie ein Schal dazu.

1. Schwarzes Cap für lässige Looks

Eine Kappe wie diese lässt jedes Outfit casual wirken. © lululemon.de

Ein Basic-Cap ist das perfekte Accessoire für windige Herbsttage. Es hält ein wenig warm und schützt Dich vor einer Sturmfrisur. Man kann sie mit vielen Pieces kombinieren und ein sportliches Outfit kreieren. Besonders gut passt sie zur kleinen Tasche von lululemon. Shoppe hier die perfekte Cap

2. Kuscheliger Schal in Schwarz

Ein kuschliger Schal darf in keinem Kleiderschrank fehlen! © mango.com

Ein Schal ist im Herbst ein Must-have. Als saisonales Kleidungsstück kann er ruhig auch farbenfroh sein, wenn dein minimalistischer Kleiderschrank ansonsten dezent ist. Am vielseitigsten ist er aber natürlich in schlichten Farben, wie z. B. in Schwarz. Dann passt er zu jedem anderen Teil der Capsule Wardrobe. Shoppe hier einen kuscheligen Schal in Schwarz

3. Ledergürtel mit goldener Schnalle

Ein Gürtel schafft es, jedes Outfit aufzuwerten. © mango.com

Auch ein klassischer Ledergürtel gehört in jeden Kleiderschrank. Mit diesem Accessoire wirkt ein Look wohl überlegt. Falls Du noch keinen schlichten Ledergürtel besitzt, findest Du hier einen Shoppingtipp: Shoppe hier den perfekten Gürtel

Schuhe für die herbstliche Capsule Wardrobe

Sandalen werden gegen Stiefel und Sneaker ausgetauscht. Der Herbst ruft nach erdfarbenen Turnschuhen und hohen Stiefeln oder Stiefeletten.

1. Nike Dunk Low

Die Nike Dunks sind die perfekten Alltagssneaker. Besonders schön für den Herbst sind sie in Beige mit Wildleder. So passen sie zu dem warmen beigen Pullover, aber auch zu den anderen Pieces. Shoppe hier die Nike Dunk Low Sneaker in Beige

2. Schwarze Stiefellette

Schwarze Stiefel sind perfekt für kalte und nasse Herbsttage. © mango.com

Was wäre der Herbst ohne die perfekten schwarzen Stiefel. Diese sind schlicht und trotzdem trendy. Sie passen zur Hose, zum Rock und zum Kleid. Shoppe hier die perfekten schwarzen Stiefel

3. Klassische Pumps für besondere Anlässe

Die klassischen Pumps sind elegant und die perfekten Schuhe zum Ausgehen. © mango.com

Für ganze besondere Anlässe oder zum Ausgehen sind hohe Schuhe ein Muss. Sie machen aus einem dezenten Outfit den perfekten Ausgehlook. Pumps sind ideal für eine Capsule Wardrobe, denn sie sind einfach zeitlos.

Shoppe hier die klassischen schwarzen Pumps

3 Tipps für einen minimalistischen Kleiderschrank

1. Tipp: Setze bei Deiner Capsule Wardrobe nicht auf Trends. Trends verschwinden häufig genauso schnell wie sie gekommen sind. 2. Tipp: Deine Capsule Wardrobe sollte überwiegend aus Basic-Kleidungstücken bestehen und nur wenige auffällige Pieces haben, denn diese lassen sich nicht mit allem kombinieren. 3. Tipp: Wenn Du bereits einen vollen Kleiderschrank besitzt, kannst Du in Zukunft auf dezente neue Teile setzten und so Stück für Stück zum minimalen Kleiderschrank hinarbeiten. Du kannst regelmäßig neue Looks kreieren und trotzdem behält Du mit der Capsule-Wardrobe-Methode den Überblick.