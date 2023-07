Der perfekte Cityrucksack für Damen: 5 Top-Modelle

Ein neuer Cityrucksack für Damen? Diese fünf Modelle sind sportlich, schick, elegant und obendrein nachhaltig hergestellt. Und am wichtigsten: Es passen alle Utensilien hinein, die man unterwegs benötigt.

Die folgenden Hersteller achten auf Nachhaltigkeit, Qualität und Individualität - daher sind die Designs und Farben so vielfältig.

ANZEIGE - Der perfekte Cityrucksack für Damen hat ein ansprechendes Design, Platz für Alltagsdinge und trägt sich komfortabel am Rücken - der perfekte Begleiter im urbanen Dschungel.

Die mit einemgekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Erfolgt über Affiliate-Links ein Einkauf, erhalten wir in der Regel eine Vergütung vom Händler. Produktbesprechungen und Produktvergleiche erfolgen rein redaktionell und unabhängig. Weitere Informationen

Der Cityrucksack hat ein gepolstertes Laptopfach und ein Wertsachenfach am Rücken. Das Innenfach hat einen Zipper und es gibt zwei kleine Innentaschen und einen Karabiner für Schlüssel.

"Robin Small" ist ein wasserabweisender Cityrucksack von Johnny Urban. Dieses Leichtgewicht ist ein zuverlässiger Begleiter zum Job, in die Uni und in der Freizeit. Es gibt ihn in verschiedenen Farben.

Auf einen Blick:

Laptop-Fach: bis 12 Zoll

Gewicht: 370 Gramm

Volumen: 11,5 Liter

Preis im Onlineshop otto.de: 49,95 Euro

Wasserabweisenden Johnny Urban "Robin Small" shoppen

An der Außenseite des Cityrucksacks gibt es ein Seitenfach für die Trinkflasche oder den Regenschirm. Die Träger können in den Längen verstellt werden.

Der Rückenbereich ist gepolstert und bietet einen angenehmen Tragekomfort. Der verwendete Stoff wurde aus recycelten PET-Flaschen hergestellt.