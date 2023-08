Elegante Damenschuhe für breite Füße: 6 hinreißende Modelle

Weitere Shopping- und Vergleichstipps findest Du in der Kategorie Beauty & Fashion .

Im Büro, unterwegs beim Einkaufen, im Urlaub oder Alltag - in diesen Schuhen fühlen sich breitere Füße wohl.

Die mit einemgekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Erfolgt über Affiliate-Links ein Einkauf, erhalten wir in der Regel eine Vergütung vom Händler. Produktbesprechungen und Produktvergleiche erfolgen rein redaktionell und unabhängig. Weitere Informationen

Diese Be Mine Satin-Sandalen mit Blockabsatz sind breit geschnitten und es gibt sie in verschiedenen Farben.

In Transparent, Schwarz oder Beige kann man diese eleganten Schuhe kaufen. Die Variante "transparent" hat einen goldenen Absatz und durchsichtige Riemen, wodurch der gepflegte Fuß besonders elegant zur Geltung kommt.

Ballerinas, insofern sie am Fußbett breit geschnitten sind, sind sehr bequem und können zu vielen Anlässen getragen werden: im Büro, beim Einkaufen oder zur Party. Diese eleganten Schuhe ziehen Blicke auf sich, da sie ein spezielles Detail oder eine besondere Optik besitzen.

Verschiedene Farben und Materialien (grüner Samt, schwarzer Lack, Lemon oder Raffiabast und weitere) machen diesen Ballerina-Schuh so beliebt. Highlight ist die große Schleife.

Schuhgrößen: 35 bis 44

Preis: ab circa 26 Euro

Spitze Ballerinas aus natürlichem Raffiabast mit Schleife

Statt Schleifen befinden sich an den folgenden Ballerinas wunderschöne Perlen. Es gibt diese Schuhe in Grün, Elfenbein-Tönen und in Naturstoff-Optik.

Schuhgrößen: 35 bis 43

Preis: ab circa 15 Euro

Spitze Ballerinas mit Perlen



Diese Riemchen-Ballerinas in Beige sind elegant und dazu sehr bequem.

Schuhgrößen: 35 bis 44

Preis: ab circa 26 Euro

Spitze Ballerinas mit Riemchen

Wer auf der Suche ist nach eleganten Damenschuhe für breite Füße, der findet mit diesen Ballerinas einen Top-Schuh.