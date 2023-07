Der beste BH für jedes Outfit - ob trägerlos, seemless oder tiefer Ausschnitt

Für tiefe Ausschnitte eignet sich am besten ein tief ausgeschnittener Bandeau-BH. Dieser ist nicht nur besonders tief ausgeschnitten, sondern haftet von selbst an der Haut. So stören den Look auch keine Träger, die heraus blitzen.

Selbsthaftender Bandeau-BH mit tiefem Ausschnitt

Ist der Ausschnitt weitaus tiefer und der BH keine ideale Lösung, dann eignen sich Nippelpads besonders gut, diese sind nämlich unter dem Stoff unsichtbar.



Gerade im Trend: Nippli aus "Die Höhle der Löwen".