Diese 5 Düfte riechen nach Geld: Luxuriöse Parfums für Mann und Frau

Du suchst noch nach einem Parfum, welches luxuriös riecht? Diese 5 Düfte riechen nach Geld. Parfums für Frauen und Männer.

Von Jenny Hochmuth

Ein Parfum, das nach Geld riecht? Auf der Suche nach einem richtigen Parfum möchte man in der Regel einen Duft finden, der die Persönlichkeit perfekt unterstreicht. Das kann zum Beispiel das Bedürfnis sein, luxuriös zu riechen.

Parfums, die nach Geld riechen, verströmen Luxus pur. © 123RF / anneleven Ein gutes Parfum macht das perfekte Outfit erst so richtig komplett. Den passenden Duft zu finden und zu kaufen, kann teilweise ein kleiner Luxus sein, allerdings gibt es auch Parfums, die auch wirklich nach Luxus riechen. Teilweise müssen sie nicht viel kosten, um edel zu riechen. Ein wichtiger Indikator für ein hochwertig duftendes Parfum ist beispielsweise die Zusammensetzung der Noten, aber auch wie diese miteinander verblendet sind. Wichtig bei der Wahl eines edlen Duftwassers ist natürlich auch eine einzigartige DNA mit Wiedererkennungswert. Der Vorteil an diesen Düften liegt dabei darin, dass sie oft ein richtiger Selbstbewusstseins-Booster sind! Trage diese Düfte also am besten mit Stolz. TAG24 Life - Beautytrends 2023 Was jetzt im Trend ist: Die besten Sommerdüfte für Damen 2023 Welche Parfums nach Luxus und viel Geld riechen und für welche Düfte man dafür nicht einmal viel Geld ausgeben muss, erfährst Du in den TAG24-Shoppingtipps.

Luxuriös riechen: Diese Parfums machen es möglich

Die folgenden Düfte stehen für Luxus und Eleganz und dafür muss man kein halbes Vermögen ausgeben. Die genannten Preise können Schwankungen unterliegen.

Tom Ford - Ombré Leather

Mit Ombré Leather von Tom Ford setzt man ein elegantes Statement. Wie der Name schon verrät, kann man in diesem Duft eine sehr hochwertige Ledernote wahrnehmen, die an den Geruch von Ledersitzen in einem teuren Sportwagen erinnert. Würzige Noten und Jasmin runden Ombré Leather hervorragend ab; die Haltbarkeit des Duftes ist dabei exzellent: purer Luxus zum Aufsprühen! Preis: Circa 101 Euro / 50ml Ombré Leather bei Sephora kaufen

Rochas - Moustache Eau de Parfum

Luxus muss nicht immer teuer sein! Das beweist Rochas mit seinem Duft Moustache EdP: Der würzig-süße Duft startet mit Mandarine und Pfeffer leicht fruchtig und vermittelt dabei das "frisch-vom-Barbershop-Gefühl". Rose gesellt sich im Verlauf hinzu, wodurch der Duft sich in eine süß-holzige Richtung entwickelt. Ein edler Duft für wahre Gentlemen! Preis: Circa 35 Euro / 75ml Rochas - Moustache EdP günstig shoppen

Kilian - Angels' Share

Teurer Cognac als Parfum? Was für den ein oder anderen erstmal komisch klingen könnte, bewahrheitet sich allerdings zu einem Traum von Parfum in Angels' Share von Kilian. Gemeinsam mit Noten von Pralinen, Zimt und Tonkabohne entsteht ein boozy Meisterwerk der Sinne. Vanille und Eichenholz runden den gourmandig-süßen Duft perfekt ab und machen ihn zu einem hochwertigen Unisex-Duft. Preis: Circa 210 Euro / 50ml Angels' Share bei Douglas kaufen

YSL - Libre intense

Für Frauen wird Eleganz mit Libre von Yves Saint Laurent ganz neu interpretiert. Noten von Lavendel und Mandarine münden in einem Zusammenspiel aus Orangenblüte, Tonkabohne und Vanille und ergeben so einen sehr modernen und luxuriösen Duft, der eine selbstbewusste und moderne Frau kleidet. Preis: Circa 50 Euro / 30ml Libre Intense bei Douglas kaufen

Narciso Rodriguez - Musc Noir Rose

Auch die Düfte von Narciso Rodriguez sind bekannt dafür, edel und hochwertig zu riechen. Ganz besonders steht aber Musc Noir Rose im Vordergrund, welcher mit einer wunderschönen Pflaumennote startet und sich in einem Bett aus Rosen, Moschus und Vanille niederlegt. Ein femininer, eleganter und verführerischer Duft, der nicht nur luxuriös riecht, sondern garantiert auch für Komplimente sorgt. Preis: Circa 66 Euro / 30ml Narciso Rodriguez - Musc Noir Rose bei Flaconi shoppen

