Top 3 Dolce & Gabbana-Parfums: Die besten Düfte für sie und ihn

Was ist das beste Dolce & Gabbana-Parfum? Diese 3 Düfte für Männer und Frauen sind sehr beliebt.

Seit 1992 stellt das italienische Duo Parfum her. Die erste Duftkreation hieß dabei "Dolce & Gabbana Parfum".

ANZEIGE - Das aus Mailand stammende, erfolgreiche Modeunternehmen namens Dolce & Gabbana ist nicht nur in der Modeindustrie sehr erfolgreich:

Von modernen, männlichen bis hin zu luxuriösen, eleganten Parfums wird jeder Mann in der folgenden Liste fündig.

Der Date-Duft von Dolce & Gabbana schlechthin: "The One EdP" ist ein süß-würziges und verführerisches Parfum.

Sanftes Oud wird von Weihrauch, Amber und Moschus umhüllt und ergibt so einen holzig-orientalischen Traum.

Mit dem Eau Intense bekommst Du eine spritzig-fruchtige Erfrischung durch Zitrone und eine Granny-Smith-Apfelnote. Der enthaltene Moschus entgegnet dem Duft sehr sauber wodurch in Kombination mit Amberholz eine sanfte Basis geschaffen wird.

Auf einer süß-blumigen Wolke lässt es sich mit "The Only One Intense" perfekt schweben:

Kokos und Vanille spielen dabei die Hauptrolle und werden von dezent blumigen Noten, wie Jasmin und Orangenblüte umgarnt.

Das Ergebnis ist ein sehr sinnlicher und verführerischer Duft, der sich bestens zum Ausgehen eignet.

Preis: 115 Euro/50ml

Hier kannst Du The Only One Intense kaufen