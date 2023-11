Eine Decke als Pullover? The Oodie - der Trend für Herbst/Winter

The Oodie ist eine Kombination aus Decke und Pullover. Der "Deckenhoodie" ist extrem weich, angenehm zu tragen, hat eine Kapuze und reicht meist bis über die Knie. Oodies gibt es in vielen schönen Farben und Designs - die stylischen Allover-Prints zeigen z. B. süße Pandas, witziges Gemüse und Sternzeichen-Motive.

Oodies sind perfekt für gemütliche Wochenenden zu Hause auf der Couch. Auch für Frostbeulen, die zu Hause am Schreibtisch sitzen, kann so ein Oodie eine wunderbare Lösung sein, um sich trotz "Workload" richtig warm einzukuscheln.

Mit diesem sonnengelben Oodie mit Knoblauchbrot-Design bekommt man morgens beim Aufstehen gleich gute Laune. Wer nicht frieren will und sich deshalb nicht aus dem warmen Bett traut, kann mit diesem Oodie getrost das Bett verlassen, denn mit einem Oodie gehört Frieren der Vergangenheit an. Der Deckenpulli hält dank des Materials schön warm.

Dieser Oodie mit goldigem Elch-Print weckt die Neugier auf Norwegen und die skandinavischen Weiten. Auch echte Kerle werden ihren Gefallen an diesem kuschelig-warmen Deckenhoodie haben. Besonders praktisch ist die große Front-Tasche, in der man Schlüssel, Geldbeutel und Smartphone verstauen kann.

The Oodie ist wohl die beste Erfindung für kalte Herbst- und Wintertage. Alle Morgenmuffel, die aus Angst vor der Kälte, die sie beim Verlassen ihrer Betten erwartet, erst gar nicht aufstehen wollen, werden von diesen Deckenhoodies begeistert sein. In ihnen lässt es sich so wohlig-warm so gut aushalten, dass man sie gar nicht mehr ausziehen möchte.

Sie sind gut verarbeitet, pflegeleicht und unkompliziert in der Maschine waschbar.

Und das Schöne ist, es gibt sie sowohl einfarbig als auch in unzähligen witzigen und süßen Designs - da ist sicher für jeden Geschmack etwas dabei.