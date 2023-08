5 festliche Umstandskleider für Deinen Traumlook

Ein Plisseekleid wie dieses von ASOS betont den Babybauch der werdenden Mama sehr schön. © ASOS

ANZEIGE - Schwanger sein und dabei auch noch einen trendigen Modelook kreieren ist gar nicht so einfach. Steht auch noch ein besonderer Anlass wie eine Hochzeit ins Haus, wird die Auswahl eines bequemen und schicken Kleides oft zum Stressfaktor.

Damit sich jede Schwangere wohl in ihrem Outfit fühlt, gibt es eine Vielzahl an zauberhaften Kleidern in den verschiedensten Farben und Formen. Neben weit geschnittenen Kleidern mit Rüschen und Volants findet man auch eng anliegende Bodycon-Kleider mit der extra Betonung des hübschen Babybauchs.

Für einen klassischen Auftritt sorgen Kleider mit Plisseerock oder einfarbige Kleider mit schönem Ausschnitt. Neben zarten Sorbettönen darf es zu bestimmten Anlässen mit üppigen Blumenmustern auch ruhig einmal auffällig sein.

TAG24 hat fünf traumhafte Umstandskleider für festliche Anlässe zusammengestellt.

Weitere Shoppingideen und Vergleiche findet man auf TAG24-Life Beauty & Fashion.