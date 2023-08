Gesicht konturieren: Passende Produkte und die richtige Technik

Hier findest Du eine Schritt-für-Schritt-Anleitung mit einer genauen Abbildung, wo Du die Kontur am besten aufträgst.

Du möchtest das Konturieren auch mal ausprobieren und fragst Dich, wo und wie Du das am besten machst?

6. Schritt: Nun trägst Du für einen Sonnen-geküssten Look etwas Bronzer auf Wangen und Stirn auf.

4. Schritt: Im nächsten Schritt "settet" man die Cremeprodukte mit einem Puder. So hält das Make-up den ganzen Tag und setzt sich nicht in den kleinen Fältchen ab.

3. Schritt: Nun verblendet man das Ganze und arbeitet es in die Haut ein. Wichtig ist es, sich hierbei Zeit zu nehmen, sodass es am Ende möglichst natürlich aussieht.

2. Schritt: Im zweiten Schritt trägt man eine hellere Farbe, am besten einen Concealer, auf die hervorstehenden Stellen im Gesicht auf.

1. Schritt: Mit der Kontur-Farbe, beispielsweise dem Contour Stick'n Brush von IsaDora, definiert man die Gesichtszüge an Wangen, Nase, Kinn und Stirn.

Am besten gehst Du dabei Schritt für Schritt vor.

Die besten Produkte in einer Übersicht findest Du hier!

Wichtig ist, dass man bei den Produkten zum Konturieren die perfekte Nuance finden, welche ideal zu dem eignen Hautton passt. Nur so sieht eine Kontur am Ende wirklich natürlich aus und nicht nach starkem Make-up. Damit Du immer den richtigen Ton findest, sind im Anschluss Produkte aufgelistet, die viele Nuancen anbieten.

Was braucht man zum Konturieren?

Als Highlighter verwendet man am besten einen matten Concealer und ein schimmerndes Puder. So erzielt man einen natürlichen Look mit schimmernden Wangen.