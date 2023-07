Mit diesen 12 Produkten für ein Glow-Make-up strahlt Deine Haut

Für den gehypten glowy Look: Diese 12 Glow-Make-up-Produkte lassen die Haut strahlen. ✓Bronzer ✓Blush ✓Highlighter & mehr ► jetzt auf TAG24.

Von Lilli Friedrichs

Ein natürlicher Look, der die Haut strahlen lässt und perfekt zum Sommer passt - ein glowy Make-up-Look ist perfekt für jeden, der wie frisch aus dem Urlaub aussehen möchte.

Ein Glow-Make-up ist der perfekte Look für den Sommer und lässt das ganze Gesicht erstrahlen. © 123RF/peopleimages12 Der glowy Make-up-Look ist einer der beliebtesten Beauty-Trends. Er ist natürlich und lässt die Haut gesund und frisch wirken. Ebenso genau das richtige für den Clean Girl Look. Glowy Make-up beginnt bei der Hautpflege-Routine. Wenn die Haut gut hydriert ist, dann steht dem Trend-Look nichts im Weg. Mit den richtigen Produkten und einer aufbauenden Reihenfolge schaffen es auch Schminkanfänger ein schönes Glow-Make-up zu kreieren, ohne viel Zeit aufwenden zu müssen. TAG24 Life - Haustier Shoppingtipps Mit diesen 4 Katzentransportboxen kannst Du mit Deiner Katze unbesorgt reisen - oder beruhigt zum Arzt Die besten Produkte für einen glowy Look findest Du im Anschluss und kannst sie hier auch direkt shoppen. Weitere Make-up-Tipps und mehr gibt es außerdem unter Beauty und Fashion.

Anleitung für ein glowy Make-up-Look

Ein glowy Make-up schminkt man in elf Schritten. Besonders wichtig ist dabei, dass man seine Haut gut vorbereitet. Denn eine hydrierte Haut hat schon von sich aus einen natürlichen Glow.

1. Schritt: Hautpflege

Wie bekommt man glowy skin? Nicht nur die passenden Make-up-Produkte sind wichtig, auch die richtige Hautpflege ist für einen glowy Make-up-Look entscheidend! Wichtig ist, dass tote Hautschüppchen mit einem Gesichtswasser entfernt werden und eine feuchtigkeitsspendende Pflege aufgetragen wird. Zusätzlich sollte man täglich einen Sonnenschutz mit LSF 50 auftragen, um die Haut zu schützen. Nach diesem Schritt wartet man am besten fünf bis zehn Minuten, damit die Sonnencreme einziehen kann.

2. Schritt: Primer

Im zweiten Schritt trägt man am besten einen feuchtigkeitshaltenden Primer auf, welcher die Haut strafft und einen leichten Glanz hinterlässt. Außerdem sorgt ein guter Primer dafür, dass das Make-up länger hält und sich nicht so schnell in kleinen Fältchen absetzt. Der Honey Dew Me Up von NYX ist perfekt für den glowy Make-up-Look: Honey Dew Me Up von NYX



3. Schritt: Foundation & Concealer

Auch die Foundation sollte dem glowy Look gerecht werden: Die Wake Up the Glow Foundation von IsaDora eignet sich ideal für den Look, denn dieses Make-up hinterlässt einen dezenten Glow. Wake Up the Glow Foundation von IsaDora Wer sich von seiner Foundation etwas mehr Abdeckkraft wünscht, der sollte sich für die Liquid Foundation von Catrice entscheiden. Sie ist sehr leicht auf der Haut, schafft es aber trotzdem Rötungen und Hautverfärbungen abzudecken. HD Liquid Coverage von Catrice Für kleine Korrekturen der Haut eignet sich am besten ein Concealer. Der von e.l.f. lässt sich sehr gut einarbeiten und ist in verschiedensten Nuancen verfügbar, sodass man mit Sicherheit den richtigen Ton für seine Haut findet. Wake Up the Glow Concealer von IsaDora

4. Schritt: Bronzer

Für einen glowy Look eignet sich am besten ein cremiger Bronzer. Das Produkt von Revolution ist ein Dupe zum getypten Hollywood Beauty Light Wand von Charlotte Tilbury. Der Creme-Bronzer lässt sich besonders gut in die Haut einarbeiten und sieht sehr natürlich aus. Gleichzeitig verleiht er der Haut einen sonnengeküssten Glow. Goddess Glow Cream Contour & Bronzer von Revolution Tipp:

Den Bronzer kann man auch auf das bewegliche Lid auftragen, um die Augen etwas zu betonen.

5. Schritt: Rouge

Auch beim Rouge sollte man sich für ein Cream-Produkt entscheiden. Der Blush von Revolution ist für den glowy Make-up-Look besonders gut eignet. Mit dem Rouge schminkt man sich zum Handumdrehen rosige Wangen. Superdewy Liquid Blush von Revolution Tipp: Das Produkt ist einfacher aufzutragen, wenn man es mit einem Schwamm oder Pinsel vom Handrücken aufnimmt und nicht direkt auf das Gesicht drückt.

Bronzer, Highlighter und Blush: Goldene und apricotfarbene Nuancen verleihen dem Gesicht einen richtigen Glow. © 123RF/majdansky

6. Schritt: Highlighter

Das wichtigste Produkt für einen glowy Look ist der Highlighter. Der von IsaDora ist besonders leicht aufzutragen und kommt mit einem Pinsel, der sich besonders gut zum Auftragen des Produkts eignet. Stick'n Brush von IsaDora Den Highlighter trägt man auf am besten auf den Wangenknochen, dem Nasenrücken und direkt unter den Augenbrauen auf. Wer mag, der kann auch ein wenig auf das bewegliche Lied geben, um etwas mehr Dimension zu kreieren.

7. Schritt: Puder

Auch bei einem dewy Look sollte Puder nicht fehlen. Am besten settet man mit dem Puder alle Stellen, auf denen man Concealer aufgetragen hat - zum Beispiel unter den Augen. Das verhindert, dass sich die anderen Produkte in den kleinen Fältchen absetzen oder schnell abgetragen werden. Fixing Compact Powder von essence

8. Schritt: Mascara

Zu einem kompletten Make-up-Look gehört natürlich auch Mascara. Diese sollte die Wimpern trennen und verlängern. Besonders beliebt ist bei Beauty-Lovern die Sky High Mascara von Maybelline. Lash Sensational Sky High von maybelline

9. Lippenpflege

10. Augenbrauen

Vor dem letzten Schritt ist es an der Zeit, die Augenbrauen zu bändigen. Mit dem Glue Stick von NYX fixiert man die kleinen Härchen im Handumdrehen und verleiht ihnen bei Bedarf noch etwas Farbe. Brow Glue Stick von NYX



11. Setting-Spray

Damit der Look auch den ganzen Tag über hält, ist es wichtig, das Make-up zu fixieren. Am besten eignet sich für diesen Look das Spray von NYX. Dewy Finish Makeup Setting Spray von NYX

