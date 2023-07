Guido Maria Kretschmer: Wunderschöne Sommerkleider

TAG24 zeigt Euch die neue Kollektion von Guido Maria Kretschmer: 5 wundervolle Kleider für warme Sommertage.

Von Sarah Popp

5 Styles für einen grandiosen Sommer: Guido Maria Kretschmers Kleider-Looks für heiße Sommertage.

Die Sommerkollektion des Stardesigners bringt Euch an den Strand von Tulum (Symbolbild). © Claudia Brabetz Fotomontage: 123rf/gritsiv/(alexvolot),Foto von Guido: Britta Pedersen/dpa Die Inspiration des Stardesigners Guido Maria Kretschmer war ein Urlaubstag in Tulum. Die mexikanische Stadt glänzt nicht nur mit Traumstränden, sondern auch farbenfroher mexikanischer Mode. Kein Wunder also, dass sich der Designer bei seiner Sommerkollektion von Aztekenmustern und knalligen Farben inspirieren ließ. Daraus entstanden ist eine traumhafte Modekollektion, die einen Hauch Mexiko nach Deutschland holt. Wer Kleider liebt, wird bei Guido Maria Kretschmers Kleidern aus der aktuellen Sommerkollektion mit Sicherheit schwach. TAG24 Life - Home & Garden Shoppingtipps Unkraut jäten ohne Bücken? Mit diesen Geräten sagst Du dem Grünzeug den Kampf an Ob klassisches weißes Sommerkleid, Blumenmuster oder ein strahlendes orangefarbenes Kleid aus Satin: Entdecke jetzt mit TAG24 die 5 schönsten Styles aus der neuen GMK About You Kollektion. Weitere Shopping- und Vergleichstipps findest Du unter Beauty und Fashion.



Guido Maria Kretschmer: 5 Kleider zum Verlieben

Traumhaft schöne Sommerkleider für jede Figur: Guido Maria Kretschmers Tulum-Kollektion bietet Vielfalt und Farbe.

gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Erfolgt über Affiliate-Links ein Einkauf, erhalten wir in der Regel eine Vergütung vom Händler. Produktbesprechungen und Produktvergleiche erfolgen rein redaktionell und unabhängig. Die mit einemgekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Erfolgt über Affiliate-Links ein Einkauf, erhalten wir in der Regel eine Vergütung vom Händler. Produktbesprechungen und Produktvergleiche erfolgen rein redaktionell und unabhängig. Weitere Informationen

1. Boho Träume

Meeresrauschen, weicher Sand unter den Füßen und ein leichter Sommerwind in der Luft: Guido Maria Kretschmers Kleider-Kollektion holt das Flair von Mexikos Küstenstadt in Deinen Kleiderschrank. Zarte Hippie-Vibes versprühen luftige Baumwollkleider mit Spitze und Volants. In Kombination mit einem Strohhut und Riemchensandalen wird der Look perfekt. Sommerkleid mit Spitze Für sonnige Momente sorgen auch Maxikleider aus fließenden Stoffen wie Satin oder Viskose. Zauberhafte Details wie kleine Quasten und Klöppelspitze erinnern an traditionelle mexikanische Kleidungsstücke. Für einen legeren Stilbruch sind Espandrilles oder Sandalen mit Plateauabsatz bestens geeignet. Gelbes Maxikleid von GMK

2. Auf Fashion-Streife

Streifen sind angesagt! In einem Instagram-Video erklärt Designer Guido Maria Kretschmer, wie man die gemusterten Sommerkleider richtig kombiniert. Neben dem im Video gezeigten Streifenkleid in Weiß-Gelb bietet die GMK Sommerkollektion auch farbenfrohe Häkelkleider mit Blockstreifen. Gelb-Weißes Streifenkleid von GMK Häkelkleid mit Blockstreifen Bei einem modischen Streifzug durch Tulum sollten natürlich auch luftige Schnitte nicht fehlen. Neben legeren Hemdkleidern bietet die GMK Kollektion auch traumhaft schöne Neckholderkleider im Bodycon-Fit. Mit einer ganz eigenen Interpretation mexikanischer Streifenmuster erschafft der Designer zudem ein luftiges Sommerkleid in Orange und Pink. Neckholderkleid mit sorbetfarbenen Streifen Sommerkleid in Pink &Orange

3. Blumenmädchen

Ob romantisches Streublümchenmuster oder stilisierte Blumen: Sommerkleider mit Blumenprint kommen jedes Jahr wieder in Mode. Die GMK-Kollektion bietet eine große Auswahl an farbigen Blumenkleidern. Wie wäre es zum Beispiel mit einem knalligen roten Maxikleid mit weißem Blümchenmuster? In Kombination mit weißen Sandalen und einer kleinen Statement-Handtasche entsteht so ein fabelhafter Sommer-Look. Rotes Streublümchenkleid Doch Blumenkleider können auch edel und elegant sein! Mit einem grünen Maxikleid aus Satin bist Du auch für festliche Anlässe wie Hochzeiten oder Geburtstagspartys trendy gekleidet. Noch ein farblich passender Oversize-Blazer und eine funkelnde Handtasche dazu und schon ist man auch bei niedrigeren Temperaturen am Abend perfekt gestylt. Schwarzes Blumenkleid von GMK

4. Zeitlose Klassiker

Fürs Büro, auf einen Cocktail oder in den Urlaub: klassische Sommerkleider in gedeckten Farben gehen einfach immer! Damit die zeitlosen Klassiker jedoch nicht an Feinschliff verlieren, bietet GMK diese mit extravaganten Details und Schnitten an. Mit einem seitlichen Schlitz oder einem traumhaft schönen Ausschnitt sind Guido Maria Kretschmers Kleider ein absoluter Hingucker. Braunes Kleid mit Statement-Ausschnitt Sommerkleid mit seitlichen Beinschlitz

Zeitlose Eleganz und Lässigkeit versprühen weiße Hemdkleidchen in Kombination mit Chunky-Sneakern oder aufregenden Sandalen. Für den Abend eignen sich Minikleider mit quadratischem Ausschnitt in Rot. Für einen legeren Stilbruch in den kühlen Abendstunden sorgt ein Mix aus edlem Minikleid und lockeremHäkelpullover. Edles weißes Hemdkleid Rotes Mini-Kleid

5. Farbenfroh einfarbig