Gummistiefel für Kinder: Gefüttert, robust und niedlich

Fünf robuste und niedliche Thermo-Gummistiefel für Jungen und Mädchen, in den Schuhgrößen 21 bis 40, sind in diesem Beitrag zusammengefasst - inklusive Produktlinks für ein elternfreundliches Shopping.

In Gummistiefeln können Füße leicht schwitzen. Daher eignen sich gefütterte Gummistiefel mit herausnehmbarem Futter sehr gut. Dieses kann man waschen und separat vom Stiefel sehr gut trocknen.

ANZEIGE - Die Gummistiefel der vergangenen Saison passen meist nicht mehr. Außerdem stehen in der Kita die "alten Treter" herum, die nun zu klein sein dürften.

Die folgenden farbenfrohen Gummistiefel sind gefüttert und für Kinder die passenden Begleiter an kalten Regentagen.

Die folgenden süßen Gummistiefel besitzen ein herausnehmbares Innenfutter, was in der Waschmaschine gewaschen werden kann. Dank der Anziehhilfe schlüpfen Kinder schnell in den Gummistiefel. Der niedrige Schaft ermöglicht eine gute Bewegungsfreiheit.

Zu kaufen bei bkt24_de über eBay.



Ladeheid EVA Gummistiefel gefüttert



Passform: normal

Größen: von 22/23 bis 34/35

Preis: rund 22 Euro

Diese schönen warmen Gummistiefel kann man im Shop von BKT24 Handels GmbH & Co. KG auf Ebay.de kaufen.