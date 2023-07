Handgepäckkoffer: 5 Koffer für die Reise - praktisch und stylisch

Der praktische, kleine Koffer kann dank seiner Größe mit an Board genommen werden und erspart lästige Warterei am Gepäckband. Somit sind Handgepäckkoffer perfekt geeignet für Kurzreisen.

ANZEIGE - Wer kennt es nicht? Lange Schlangen vor der Gepäckaufgabe am Flughafen. Ist man dann endlich an seinem langersehnten Urlaubsziel angekommen, fehlt vom Koffer im schlimmsten Fall jede Spur. Wie kann man diese Probleme verhindern? Ganz klar: mit einem Handgepäckkoffer!

Das Schlimmste am Verreisen ist für viele Menschen das Kofferpacken. Doch mit einem dieser fünf Handgepäckkoffer macht das Packen so richtig Spaß!

In einem edlen Waldgrünton bietet der PIQUADRO PQ-LIGHT ULTRA SLIM Komfort und ganz viel Stauraum. In diesen Handgepäckkoffer passen bis zu 31 Liter Gepäck. Der Piquadro Handgepäckkoffer besitzt ein Zahlenschloss, Kreuzspanngurte und diverse Fächer. So bleibt während der Reise alles am richtigen Platz.

Der formschöne Hartschalenkoffer ist zudem wasserabweisend und durch sein 4-Rollen-System ultraleicht zu ziehen.

Preis:

270 Euro

Piquadro PQ-Light