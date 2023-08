Hugo Boss-Parfum: Diese 5 sind sehr beliebt und gehören zu den besten der Marke

Die wohl bekanntesten Parfumlinien sind Bottled, The Scent for Him and for Her und Alive.

1985 erweiterte Hugo Boss sein Sortiment um ihr erstes Parfum, BOSS Number One. Mittlerweile ist das Designerhaus auch in der Welt der Düfte nicht mehr wegzudenken.

ANZEIGE - Hugo Boss ist eines der bekanntesten Unternehmen in der Modebranche. Nach fast hundertjährigem Bestehen der Designermarke ist das Label ein fester Bestandteil in der Szene.

Vor allem in der "The Scent"-Linie sind in den letzten Jahren einige grandiose, vor allem süßere Kreationen für Herren entstanden, aber auch für Liebhaber von frischen Düften ist im Folgenden etwas dabei.

Dunkle Vanille hüllt sich in "The Scent Magnetic for Him" um die Maninka-Frucht, eine Duftnote, die fast ausschließlich in der "The Scent"-Linie von Hugo Boss vorkommt.

Das Ergebnis ist ein süßer Gourmand-Duft, der immer wieder mit fruchtigen Akkorden in den Vordergrund tritt und dennoch einen maskulinen Eindruck macht.

The Scent Magnetic for Him ist der neuste Flanker, welcher 2023 auf den Markt gebracht wurde, allerdings jetzt schon einer der spannendsten Parfums von Hugo Boss darstellt.

Preis: circa 71 Euro/50ml

