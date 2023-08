Jeremy Fragrance: Diese 10 Top-Herrendüfte empfiehlt er

Dabei gibt er zu allen Fragen aus der Parfumwelt seine Empfehlungen an die Öffentlichkeit weiter, so auch eine Top-10-Liste für Herrendüfte.

Das selbsternannte "Number One Fragrance Icon" erstellt immer wieder neue Top-Listen für verschiedene Kategorien. So hat er beispielsweise in einem seiner letzten Videos auf seinem deutschsprachigen Account seine Empfehlungen zu den Top-10-Herrendüften preisgegeben.

Vom Dufteindruck kann man sich unter "Blue Jeans" ein frisch-süßes Parfum mit ausgeprägter Duftpyramide vorstellen, welches sehr zitrisch startet und dann in eine krautig-blumigere Richtung übergeht, die schließlich von holzigen Noten sowie Tonkabohne und Moschus in eine sanfte Basis mündet.

Interlude 53 ist aufgrund seiner besonderen DNA und Haltbarkeit nur in ausgewählten Shops erhätlich. Sein "kleiner Bruder" namens "Interlude Man" hat es allerdings auch in sich und hat ebenso das Potenzial, Räume zu füllen, ist aber noch eher tragbar.

Und wie der Name bereits verrät, bekommt man auch genau das im Flakon: Einen starken Rosenduft, der mit Himbeere und Veilchen sowie Vanille in der Basis etwas umspielt wird.

Oud als Duftnote hat in den letzten Jahren in der breiten Masse immer mehr an Beliebtheit gewonnen. Jeremy präsentiert dahingehend ebenso seinen Favoriten: "Oud for Greatness" von Initio.

Während Oud teilweise etwas überfordernd wirken kann, ist dieses Oud perfekt für Einsteiger geeignet.

Hauptsächlich Safran und Muskat wirken hier mit einer sehr angenehmen Oudnote und münden folglich in einem holzig-würzigen Duft.

