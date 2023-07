Coffee to Spray: Diese Kaffee-Parfums sind für echte Coffee-Lover!

Welches Parfum nach Eiskaffee, Milchkaffee oder frisch aufgebrühtem Kaffee riecht und welcher Duft so richtig wach macht, verrät Dir TAG24!

Es ist aber nicht nur das Offensichtliche, warum Kaffee viele Fans für sich gewonnen hat: Genießer erfreuen sich außerdem an dem einzigartigen Aroma. Ist die Kaffeetasse leer, ist auch das Aroma verflogen.

Die mit einemgekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Erfolgt über Affiliate-Links ein Einkauf, erhalten wir in der Regel eine Vergütung vom Händler. Produktbesprechungen und Produktvergleiche erfolgen rein redaktionell und unabhängig. Weitere Informationen

Die folgenden Kaffeedüfte sind der perfekte Wachmacher, ohne dass Du überhaupt Kaffee trinken musst. Vergiss "Coffee to go", sondern probiere es doch einmal mit "Coffee to spray"!

Ein absolut gelungener und moderner Flanker zu seinem Original - wer allerdings eine noch stärkere und herbere Kaffeenote in seinem Duft möchte, sollte zu " Black Opium EdP " greifen.

Dolce&Gabbana setzt mit "The Only One" eher auf einen süßen Milchkaffee:

Birne, Bergamotte und Freesie in der Kopfnote treffen auf Kaffee und Veilchen in der Herznote und ergeben so einen süß-gourmandigen, leicht pudrigen Vanille-Kaffee-Duft, der dennoch sehr elegant ist.

Preis: ca. 43 Euro/30 ml

The Only One bei Flaconi shoppen