Cherry, Cherry, Lady! Fruchtig riechen mit diesen 9 Kirsch-Parfums

Unwiderstehlich, fruchtig, süß oder auch mysteriös: So riecht Kirsch-Parfum. Die 9 besten Kirschdüfte.

Mit einem guten Kirsch-Parfum kann man ein olfaktorisches Statement setzen. © 123RF / 279photo, 123RF / wywenka, Fotomontage

Cherry, Cherry, Lady! Kirsche ist die aktuell wohl eine der beliebtesten Trend-Duftnoten in Parfums!

Bereits seit 1989 wird Kirsche als Duftnote in Parfums eingesetzt, allerdings erlebt das rote Steinobst erst in den letzten Jahren einen richtigen Hype und ist zunehmend in den Kreationen der Parfümeure wahrnehmbar.

Der Duft von Kirschen kann ein Parfum versüßen, säuerlich gestalten oder ganz klassisch so richtig saftig und fruchtig erscheinen lassen.

Dabei werden unterschiedliche Kirschnoten, wie beispielsweise Kirschen, Schwarzkirschen, aber auch Kirschlikör oder Kirschsirup verwendet, um einen einzigartigen Dufteindruck zu gestalten.

In den meisten Parfums kann man die eingesetzten Kirschnoten durch ihren unverkennbaren Geruch über den gesamten Duftverlauf wahrnehmen.

Welche Kirsch-Parfums Du unbedingt kennen solltest und wo Du sie kaufen kannst, stellt Dir TAG24 im Folgenden vor.

Weitere Parfumtipps und mehr gibt es außerdem unter Beauty und Fashion.