Schwarz, Braun, Rot? Kleider in diesen Farben machen schlank

ANZEIGE - Jede Fashionista kennt es: Weiß kann schnell auftragen. Ein weites Sommerkleid in hellen Farbtönen kann die Figur umschmeicheln und Pölsterchen verschwinden lassen. Mit enganliegender Kleidung in Weiß, Creme oder Beige sieht das jedoch ganz anders aus.

Wer sich in seiner Haut wohlfühlen will, muss nicht gleich zu Bauchweg-Hosen greifen. Mit einem Kleid in einer Farbe, die schlank macht, werden kleine "Wohlühlpölsterchen" optisch geglättet.