Den ganzen Tag duften: 3 langanhaltende Top-Parfums für Sie

Mit dem Parfum, das man trägt, ein Statement setzen - langanhaltende Parfums für Damen eignen sich dafür am besten.

Einige Duftnoten finden sich in langanhaltenden Parfums immer wieder. © 123RF / olegdudko

ANZEIGE - Parfums können ein Outfit erst so richtig komplettieren.

Man kann den Duft zu einem schlichten Look eher dezent halten oder so richtig auffallen, indem man einen starken, langanhaltenden Duft trägt, der gut projiziert.

Langanhaltende Düfte enthalten oft Noten wie beispielsweise Vanille, Moschus oder Tonkabohne.

Diese Duftnoten finden sich meistens in Kombination mit weiteren Akkorden in der Basisnote von Parfums wieder und sind somit das, was bei einem Duft olfaktorisch übrig bleibt.

Welche langanhaltenden Parfums für Damen die perfekte Ergänzung sind, um den ganzen Tag wunderschön zu duften, und wie sie im Detail riechen, erfährst Du im Folgenden.

