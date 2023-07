Langanhaltende Parfums für Herren: Top 3 für jedes Budget

Aber auch die Duftkonzentration ist für die Haltbarkeit eines Duftes verantwortlich, denn während Colognes sehr schwach konzentriert und somit über einen eher kurzen Zeitraum wahrnehmbar sind, so können Eau de Parfums oder sogar Extraits de Parfums teilweise den ganzen Tag halten.

Vanille, Moschus oder auch Patschuli sind beispielsweise solche Noten, die in Parfums immer recht lange wahrnehmbar sind.

Oftmals gehen sehr langanhaltende Düfte in eine eher süße Richtung, da es die Noten dafür hergeben.

ANZEIGE - Geschmäcker sind bekanntlich verschieden, so auch bei Parfum.

Die angesagtesten Dufttrends in 2023 sind diese Parfums

Toffee-Liebhaber könnten gefallen an "Stronger With You Intensely" finden, denn das Eau de Parfum hält nicht nur lang, es hat auch noch eine köstliche, süße und warme Duft-DNA.

Trotz süß-gourmandigen Charakters kleidet Stronger With You Intensely einen sehr selbstbewussten und modernen Mann, der mit seinem Duft verführen will.

Preis: circa 67 Euro/50ml

Stronger With You Intensely erhältlich bei Flaconi