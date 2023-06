Frisch geduscht riechen mit diesen 6 Parfums

Mit welchen Düften Du also den ganzen Tag wie frisch geduscht riechen und somit das angenehme Gefühl danach erhalten kannst, verrät Dir TAG24 im Folgenden.

Doch was macht diese Düfte aus? Grundsätzlich unterscheiden sich die Eigenschaften der Düfte für Männer und Frauen etwas. Währenddessen Düfte für Männer entweder frisch-zitrisch oder süß-aquatisch riechen, tendieren Parfums dieser Sorte für Frauen eher dazu, fruchtig-frisch zu duften.

Manchmal muss es kein auffälliger Duft sein, der einen Look vervollständigt. Der saubere Geruch so einiger Parfums ist oft das Einzige, was Man(n) benötigt.

- Hinweis: Die folgenden Preise können Schwankungen unterliegen. -