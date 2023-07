Moschus-Parfum: Facettenreichtum im Flakon - 5 Tipps

Moschus-Parfum ist facettenreich. Es kann unter anderem ✓animalisch ✓weich ✓pudrig riechen. Was magst Du am liebsten? Die besten Moschus-Parfums bei TAG24!

Von Jenny Hochmuth

Er ist das Chamäleon unter den Duftnoten: Moschus. Seine Vielseitigkeit macht sich in jedem Duft bemerkbar. Die fünf spannendsten Moschus-Parfums.

Moschus-Düfte sind besonders spannend, weil sie so facettenreich sind (Symbolbild). © 123RF / ericbery ANZEIGE - Moschusdüfte haben viele Facetten. Ob sinnlich, verführerisch, animalisch oder weich und warm: Jeder findet etwas für seinen persönlichen Geschmack. Das ursprünglich vom Moschustiers gewonnene Moschus-Sekret bildete die Grundlage für die heutzutage am meisten genutzte Duftnote. Fast in jedem Parfum kann man Moschus in der Duftpyraminde wiederfinden. Moschus gilt als sehr teuer, weswegen die Tiere stark gejagt sind. Mittlerweile gilt ein internationales Verbot dafür. Dadurch wird Moschus nur noch synthetisch hergestellt. Alternativ werden außerdem pflanzliche Riechstoffe, zum Beispiel Ambrettesamen, genutzt. TAG24 Life - Elektronik Shoppingtipps Die besten 3 Joggingkopfhörer: Musik und Sport verbinden Jeder Mensch nimmt Moschus anders wahr und in jedem Parfum wird Moschus anders verwendet. TAG24 stellt einige Top-Moschus-Parfums aus dem großen Spektrum im Folgenden vor. Weitere Shoppingtipps findest Du außerdem unter "Beauty & Fashion".

Moschus-Parfum: So viele Facetten, wie sonst keine Duftnote

Welche Moschusnote magst Du am liebsten? Finde Deinen neuen Favoriten unter den folgenden Düften. - Hinweis: Die genannten Preise können Schwankungen unterliegen. -

1. Kayali - Musk | 12

Dass Moschus ganz sanft und unaufdringlich sein kann, beweist Kayali mit ihrem Kuschelduft "Musk | 12". Moschus wirkt hier hauptsächlich mit Vanille - im Hintergrund sind außerdem florale Noten, wie Freesie, Lotus und Jasmin wahrzunehmen. Generell bleibt das Parfum auf der Haut eher dezent und eignet sich perfekt für diejenigen, die nicht so starke Düfte mögen. Mit Musk|12 wird man auf eine olfaktorische Reise eingeladen, die sanften Seiten des Lebens zu entdecken und sich von ihnen umhüllen zu lassen. Preis: circa 76 Euro/50ml Musk | 12 bei Sephora shoppen

2. Maison Rebatchi - Musc Panache

In einer ganz anderen Facette zeigt sich Moschus in "Musc Panache" von Maison Rebatchi: Zitrische Noten wie Mandarine, Bergamotte und Bitterorange fusionieren mit Iris, Geißblatt, Vetiver, Zeder und natürlich Moschus zu einem frisch-pudrigen Duft. Moschus übernimmt hier keine verführerische oder kuschelige Rolle, sondern unterstützt die Kopf- und Herznote eher dabei, sich in einer weichen Basis zu setzen. Durch seine anfänglich spritzigen Anklänge erinnert Musc Panache eher an einen Gute-Laune-Duft, der dann in eine pudrige, cremige Basis übergeht und sehr unaufdringlich wirkt. Preis: circa 98 Euro/50ml Musc Panache bei Douglas kaufen

3. Aerin - Amber Musk

Moschus kann auch den Eindruck von Sauberkeit erwecken - so auch bei "Amber Musk" von Aerin. Moschus, Ambrox, Rose, Benzoe und Kokoswasser ergeben einen Moschusduft, der sehr fluffig-weich und perfekt für den Frühling oder angehenden Sommer geeignet ist, aber auch im Herbst und Winter seinen Platz findet. Durch seine leichte DNA vermittelt er das Gefühl eines absoluten Wohlfühldufts. Preis: circa 126 Euro/50ml Amber Musk bei Douglas kaufen

4. Editions de Parfums Frédéric Malle - Musc Ravageur

Eher animalisch kann man den Moschus in Musc Ravageur von Frédéric Malle wahrnehmen. Dabei verbindet er sich im Duft hauptsächlich mit Zimt, Lavendel und Vanille und etwas Patschuli. Im Verlauf entwickelt Musc Ravageur eine unglaubliche Tiefe. Einige nehmen diese, Dank des Moschus, als sehr verführerisch wahr. Gerade für die kältere Jahreszeit kann man mit diesem Parfum einen toll duftenden Begleiter finden, der als unisex mit einem eher maskulinen Touch einzuordnen ist. Preis: circa 140 Euro/30ml Musc Ravageur hier kaufen

5. Narciso Rodriquez - besonderer Moschus besonderem Designerhaus

Mittlerweile gibt es schon einige Düfte aus der "For Her" Reihe. Der neuste Flanker trägt den Namen "For Her Forever". © Flaconi.de Wenn es ein Designerhaus gibt, welches durchgehend tolle Moschusdüfte veröffentlicht, dann ist es wohl Narciso Rodriquez. Seine Reihen "For Him" und "For Her" werden regelmäßig mit tollen, neuen Flankern aufgestockt - jedes mal mit typischer Rodriquez-Moschus-DNA. Besonders hervorzuheben sind im Bereich der Damendüfte "Pure Musc" und "Musc Noir Rose": Mit Pure Musc, bestehend aus Moschus, Cashmeran und weißen Blüten, ergeben einen blumig-cremigen Duft, der an frisch gewaschene Wäsche erinnert. TAG24 Life - Erotische Shoppingtipps Strass-Unterwäsche: Diese 4 Dessous bringen Dich zum Funkeln Preis: circa 49 Euro/30ml Pure Musc bei Flaconi kaufen

Musc Noir Rose setzt neben Moschus eher auf Noten, wie Pflaume, Tuberose, Rose und Vanille und wirkt daher eher sexy und sinnlich. Preis: circa 53 Euro/30ml Musc Noir Rose bei Flaconi shoppen Und auch in der Männerlinie sticht ein Duft besonders hervor: For Him Bleu Noir Parfum Der Duft startet vorrangig mit Kardamom und Mandarine, zu der sich aber schnell Iris, Wildleder und Moschus gesellen. Gemeinsam mit Tonkabohne und Zedernholz in der Basis entsteht ein moderner Moschusduft, der sehr maskulin wirkt. Preis: circa 84 Euro/100ml For Him Bleu Noir Parfum bei Flaconi kaufen

Fazit