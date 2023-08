"No-Make-up-Look": So schminkt man sich ganz natürlich

So unterstreicht man seine natürliche Schönheit in wenigen Schritten.

Damit das Tragegefühl so natürlich wie möglich ist, verwendet man für ein Alltagsmakeup am besten nur wenige Produkte.

Der "No-Make-up" Look kommt mit nur wenigen Produkten aus und kann daher in nur zehn Schritten geschminkt werden. Besonders wichtig ist dabei, dass man sich Zeit nimmt, die einzelnen Produkte in die Haut einzuarbeiten und zu verblenden, denn nur dann wirkt das Alltags-Make-up richtig natürlich.