Top 10 Herrenparfums 2023: Das waren die besten Releases in diesem Jahr

Welche Düfte für Männer es in die TAG24-Top-10 geschafft haben, was sie besonders macht und wonach sie duften, erfährst Du im Folgenden.

ANZEIGE - Mehrere tausend Parfums sind auch in diesem Jahr wieder in den Parfümerien ins Rennen gegangen.

Hugo Boss hat direkt zwei tolle Releases im Jahr 2023 herausgebracht. "The Scent Magnetic for Him" ist für jeden, der süße Gourmands mag. "The Scent"-typisch spielt hier die Maninka-Frucht die Hauptrolle und verleiht dem Parfum in Kombination mit Vanille seinen speziellen Charakter.

Durch seine süßere DNA ist The Scent Magnetic daher ein toller Alltagsduft für die kälteren Monate.

Preis: circa 68 Euro / 50 ml

The Scent Magnetic bei Flaconi kaufen