Die 3 besten Vanille-Parfums: Im Vanille-Himmel mit diesen Düften

Vanille gilt als eine der beliebtesten Duftnoten in Parfums, doch nicht jeder Vanilleduft riecht auch so sinnlich und warm, wie man erwartet. Die drei besten Vanilledüfte für Frauen und Männer.

Um dem vorzubeugen, findest Du in diesem TAG24-Ratgeber jeweils die drei besten Vanille-Parfums für Männer und Frauen, die stolze Vertreter ihrer Art sind, indem sie sich fast schon wärmend anschmiegen.

Bei der Vielzahl an Vanille-lastigen Parfums kann man allerdings schnell den Überblick verlieren und im äußersten Fall findet man keinen Duft, der dem persönlichen Geschmack richtig entspricht.

Vanille-Parfums, die an Männer gerichtet sind, spielen eher mit einem Mix aus Gewürzen wie Kardamom und Nelke oder auch holzigen Noten, um eine maskuline DNA zu untermalen.

Betrachtet man Vanilledüfte, die an Frauen vermarktet werden, erkennt man oft eine Kombination mit floralen Noten und sanften Zitrusakkorden. Dadurch entsteht auch ein eher femininer Charakter.

Die folgenden Düfte sind Paradebeispiele, wie Vanilledüfte gut funktionieren und gerade in der kalten Jahreszeit zu einem perfekten Allrounder werken können.

Ein Parfum, welches durch Vanille gepaart mit Mandarine am Anfang und im Verlauf durch die gekonnte Abstimmung von blumigen Noten, Mandel sowie Tonkabohne cremig-weich und dennoch sehr elegant wahrgenommen wird.

Francis Kurkdjian beweist mit "Gentle Fluidity Gold" höchste Parfümeurskunst. Vanille, Wacholderbeeren, Moschus und Gewürze sind unter anderem so fein miteinander verblendet, dass daraus ein edler, umschmeichelnder Vanilleduft entsteht.

Auch für die Männerwelt gibt es den ein oder anderen Vanilleduft. Oftmals finden sich in diesen Parfums neben der Vanillenote, wie eingangs beschrieben, noch würzige Noten, die einen maskulinen Dufteindruck vermitteln.

Der Allrounder eines Vanilleduftes: Givenchy landet mit "Gentleman Givenchy EdP" einen richtigen Volltreffer. Perfekt abgerundet treffen würzige Noten wie Pfeffer und Nelke auf eine pudrige Iris sowie Lavendel und münden in dunkler Vanille.

In Maison Margiela's Duft "By the Fireplace" wird Vanille von rauchigen Noten umhüllt und macht damit seinem Namen alle Ehre:

Am Lagerfeuer sitzend, Marshmallows und glasierte Kastanien rösten. Dabei ist der Duft aus der sogenannten Replica-Reihe ist das Inbild von Gemütlichkeit und definitiv nicht nur für Männer tragbar, sondern für jeden, der es gern kuschelig mag.

Neben dem tollen Duft bietet Maison Margiela außerdem Refillflaschen für ihre Düfte an, sodass für etwas mehr Nachhaltigkeit gesorgt werden kann.

