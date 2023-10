Die 4 besten Amber-Parfums: Anziehend, warm und mysteriös

Amber-Düfte zaubern eine ganz besondere Stimmung. © 123RF / studioaccendo

ANZEIGE - Harzig, süß, kuschelig, warm.



Amber-Düfte besitzen auf ihre Umwelt nicht selten etwas Anziehendes, fast schon Magisches.

Unter dem Begriff kann man sich allerdings verschiedene Bedeutungen vorstellen.

Findet man Amber in der Duftpyramide eines bestimmten Parfums wieder, so ist in der Regel eine Verbindung verschiedener Harze damit gemeint, welche meist mit Vanille kombiniert werden.

Amber kann jedoch auch als ganze Parfum-Kategorie angesehen werden.

Charakterisiert wird sie unter anderem durch warme, süße, würzige, orientalische, weiche sowie pudrige Akzente. Diesen Zusammenschluss kann man dann als ambriert bezeichnen.

Unter einer großen Auswahl an Amber-Parfums stellt Dir TAG24 vier der schönsten vor.

Weitere Tipps, Trends und Neuheiten findest Du außerdem unter "Parfum Tipps".