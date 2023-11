Dieses Parfum wird momentan auf ganz Social Media gehypt!

Parfums de Marly hat in den sozialen Medien mit ihrem neuen Parfum-Release die Welt aller Duftbegeisterten auf den Kopf gestellt. Wie der Hype-Duft "Althaïr" riecht und für wen sich ein Kauf lohnt, erfährst Du bei TAG24.

Neben interessanter Duftpyramide ist allerdings der wahre Dufteindruck in Kombination mit weiteren Faktoren entscheidend. Wird Althaïr dem Hype gerecht?

Die Kopfnote beinhaltet Orangenblüte, Zimt und Bergamotte. In der Herznote finden sich Bourbon-Vanille und Elemiharz und die Basisnote wird durch Praline, Ambrox, Guajakholz und Moschus geschmückt.

Seine Duftpyramide sieht dabei in der Tat sehr vielversprechend aus:

Bereits vor Verkaufsstart warben einige Influencer auf Instagram, Tiktok und Co. für das neue Mitglied der Parfums-de-Marly-Familie.

Die mit einemgekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Erfolgt über Affiliate-Links ein Einkauf, erhalten wir in der Regel eine Vergütung vom Händler. Produktbesprechungen und Produktvergleiche erfolgen rein redaktionell und unabhängig. Weitere Informationen

Hinweis: Genannte Preise und Verfügbarkeiten in den jeweiligen Onlineshops können sich ändern.

Und wenn Parfums de Marly, zumindest, laut der Optik der Flakons, hier einen Herrenduft herausgebracht hat, so sollte die Damenwelt davor nicht zurückschrecken, denn die Duft-DNA ist absolut unisex .

Ist man ohnehin auf der Suche nach einem neuen Duft für den Herbst und Winter, sollte man bei seiner Entscheidung Althaïr auf jeden Fall mit in Betracht ziehen.

Die Duftnoten verraten bereits, dass Althaïr eher ein Duft für die kältere Jahreszeit ist. Doch wonach riecht er?

Dufteindruck

Sprüht man ihn auf, startet er mit einer sehr präsenten Orangenblüte in Kombination mit Zimt, wodurch sich bereits eine aromatische Würze ausbreitet.



Vanille aus der Herznote kommt schließlich hinzu, welche allerdings nicht warm und gemütlich wie in den meisten Parfums daherkommt, sondern eher kühl wirkt. Das Parfum gewinnt dadurch außerdem etwas an Süße, die im Verlauf stärker wird, sobald der Duft heruntergetrocknet ist. Verstärkt wird dies durch eine prominente Pralinennote. Moschus und Guajakholz machen Althaïr insgesamt zu einem sehr stimmigen Duft.

Die Komposition an sich könnte für den Ein oder Anderen eine Duftkomponente enthalten, die etwas an Kaugummi erinnert. Für manche wiederum riecht Althaïr sehr würzig und vanillig.

Performance und Haltbarkeit

Parfums de Marly hat in puncto Performance schon mit Düften wie Layton bewiesen, dass sie wissen, was sie tun. Althaïr steht dem unter diesem Aspekt ebenso in nichts nach:

Bereits wenige Sprüher reichen für eine tolle Haltbarkeit und Projektion aus. Auf der Haut hält der Duft bereits den ganzen Tag, noch länger, wenn man ihn auf die Kleidung sprüht.