Achtung: Fruchtbombe! Top 3 fruchtige Parfums für sie und ihn

Bunter Obstsalat oder doch einzelne Früchte: Fruchtige Parfums sind vielfältig. © Fotomontage: Flaconi.de, 123 RF / pixeldoc

ANZEIGE - Fruchtige Parfums passen zu jeder Jahreszeit und liegen absolut im Trend.

Je nach Kombination der Noten können sie eher jugendlich, aber auch sehr modern und erwachsen wirken.

So bunt wie ein Obstkorb sein kann, so facettenreich sind auch die Parfums in dieser Duftrichtung. Ob süß, saftig, frisch oder cremig: Der Fantasie sind fast keine Grenzen gesetzt.

Neben zitrischen Parfums und Kirschdüften, die gerade einen Hype erleben, gibt es noch weitere fruchtige Duftnoten.



Entdecke Parfums mit Erdbeere, Ananas, Granatapfel und weitere fruchtige Duftkompositionen hier bei TAG24.

