Guerlain-Parfum: Luxuriös duften mit den 3 besten der Marke

Einst war Guerlain ein familiengeführtes Unternehmen, welches sich bis in die vierte Generation entwickelte. Der Konzern LVMH kaufte jedoch 1994 die Marke. Bis 2002 stand Jean-Paul Guerlain, Vertreter der vierten Generation, noch in beratender Tätigkeit zur Seite.

Guerlain steht für Klasse und Luxus. Das spiegelt sich auch in ihren Herrendüften wider.

Neu und beachtenswert: Guerlain hat kürzlich ein Upgrade zum beliebten Klassiker lanciert. Das neuste Parfum trägt den Namen "Habit Rouge Rouge Privé" und geht ebenfalls in eine zitrisch-ledrige Richtung.

Ähnlicher Flakon, anderer Duft: Das süß würzige Parfum namens "L'Homme Idéal EdP" überzeugt schon fast mit Nischenqualität, allerdings zum Designerpreis.

Der süß-gourmandige Duft ist eine Kreation aus vorrangig Mandel, Vanille, Tonkabohne und Ledernoten. Oft kann man auch eine Kirschnote wahrnehmen, die allerdings in der Duftpyramide nicht gelistet ist.

Alles in allem ist L'Homme Idéal EdP jedoch ein Meisterwerk für die Nase, in dem alle Noten ganz wunderbar miteinander harmonieren und welches sich gerade in der kälteren Jahreszeit zum Tragen empfiehlt.

Preis: circa 58 Euro/50 ml

