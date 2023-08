Pudrige Düfte: Diese Top 3 für sie und ihn riechen phänomenal

Du suchst ein Parfum, bist Dir aber nicht sicher, was Du magst? Pudrige Düfte könnten Deine neuen Favoriten sein.

Je nachdem, was man bevorzugt, ist für jeden etwas in der großen Auswahl pudriger Düfte dabei. Damit Du nicht lang nach dem perfekten, pudrigen Duft suchen musst, stellt Dir TAG24 die besten vor.

Dabei können sie durch weitere Noten wie zum Beispiel blumige Akkorde in eine eher feminine oder durch würzige Noten in eine maskulinere Richtung gehen.

Die mit einemgekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Erfolgt über Affiliate-Links ein Einkauf, erhalten wir in der Regel eine Vergütung vom Händler. Produktbesprechungen und Produktvergleiche erfolgen rein redaktionell und unabhängig. Weitere Informationen

Anschmiegsame Rose, welche in Moschus gehüllt ist, legt sich mit "Narciso Poudrée EdP" auf Deine Haut. Was zurückbleibt, ist ein sehr femininer pudrig-cremiger Duft, der sich wie eine Umarmung anfühlt.

Pudrige Noten spielen in diesem Duft definitiv die Hauptrolle und werden dezent von blumigen Noten sowie Heliotrop, Ylang-Ylang und Tonkabohne umspielt.

In dem wunderschönen Flakon der Shooting Stars-Kollektion vereinen sich weißte Blüten, Irisbutter und Moschus zu einem pudrig-blumigen Duft, der fast schon anmutig in der Luft liegt.

Auch Männer können für jede Gelegenheit sowie jeden Geschmack etwas in der Kategorie pudriger Düfte finden.

Auch im Bereich der Männerparfums hat Narciso Rodriguez einen tollen, pudrigen Duft in seinem Repertoire: "For Him Bleu Noir Parfum".

Hier sorgt Iris für den pudrigen Dufteindruck, verbindet sich jedoch eher frisch zu Beginn mit Kardamom, Mandarine und Bergamotte und schließlich etwas süßer mit Tonkabohne und holzigen Noten zu einem angenehmen Allrounder.

Preis: circa 91 Euro/100ml

