Rosa Blazer kombinieren - 4 Outfit-Ideen für jeden Style

Für einen Tag im Büro ist ein rosa Blazer ein echter Motivationsbringer. Im Anschluss an die Arbeit wird mit einer roséfarbenen Ton-in-Ton-Kombination oder einer rockigen Kunstlederleggings der Blazer-Look zum Abendoutfit.

ANZEIGE - Dein Kleiderschrank besteht vor allem aus schwarzer Kleidung, Jeans oder anderen Basic-Teilen? Wie wäre es dann mit etwas modischem Pepp im Alltag? So gut wie alle Teile Deines Kleiderschranks lassen sich zu einem rosa Blazer kombinieren.

Ob zum kleinen Schwarzen, Ton in Ton oder als sportlichen Jeans-Look: TAG24 zeigt Dir, wie man rosa Blazer kombinieren kann.

Ein rosa Blazer ist ein farbenfroher Tupfer für jeden Kleiderschrank. Klassiche Blazer in dieser schönen Trendfarbe sind vielseitig und für jeglichen Anlass geeignet.

Das erste Modell (vom Titelbild) überzeugt in Altrosa, das einen sehr warmen Unterton hat, es erinnert etwas an sommerliches "Peach":

Auch der nächste Shoppingtipp zeigt, wie schön Ton in Ton ausehen kann - dieses Mal ein sehr helles Pastellrosa kombiniert mit weißen Akzenten und angesagtem Goldschmuck:

Mit einem schwarzen Outfit ist man immer schnell und schick gestylt. Doch was ist, wenn Dir Schwarz auf Schwarz irgendwann doch zu trist ist? Ein rosa Blazer zaubert aus einem schwarzen Kleid im Handumdrehen einen eleganten Look.

In Kombination mit roséfarbenen Satin-High-Heels und einer rosa Tasche ist man so auch für festliche Anlässe top gekleidet. Doch nicht nur zum kleinen Schwarzen lassen sich rosa Blazer kombinieren:

Dazu trägt man am besten ein schlichtes weißes T-Shirt oder ein süßes Crop-Top.

Wer es bunt liebt, greift am besten zu Pink- und Beerentönen, um einen rosa Blazer zu kombinieren. Neben Outfitideen aus der eigenen Farbfamilie eignen sich für einen stylischen Look auch It-Pieces in Türkis, Orange oder Braun - nur Mut!

Natürlich lassen sich auch Musterstoffe hervorragend zu einem rosa Blazer kombinieren. Hierbei setzen vor allem schwarz-weiße Zebramuster und Polka Dots trendige Akzente.