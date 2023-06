So riechen Promis: Das sind die Lieblingsdüfte der Stars

Einmal wie sein Lieblingspromi riechen. Das könnte jetzt Realität werden, denn einige Sternchen haben Einblick in ihr Parfümregal gewährt und verraten, welchen Duft sie am liebsten tragen. Die Lieblingsdüfte der Stars bei TAG24.

Manchmal gewähren die Stars und Sternchen tatsächlich Einblicke in ihre Beautygeheimnisse, so auch bei den Düften, die sie besonders gern nutzen. Carmen Geiss teilte mit ihren Followern beispielsweise auf Facebook, welchem Duft sie total verfallen ist.

Titanic-Star Leonardo di Caprio steht nicht nur für zeitlose Filme. Auch privat setzt er auf echte Klassiker wie Eau Sauvage von Dior. Übersetzt bedeutet es so viel wie "wildes Wasser" und macht seinem Namen mit einem zitrisch-frischen Duftcharakter alle Ehre: Spritzige Zitrone trifft auf eine Kräuterexplosion und schafft so eine gewisse grüne Würze - Lavendel sorgt für stilvolle Oldschoolvibes. Definitiv für bodenständige Männer mit Stil!

Voulez-vous couchez avec Moi heißt der Duft aus dem Hause Kilian, der die Reality TV-Ikone Carmen Geiss wohl ziemlich den Kopf verdreht hat. Der Name lässt einiges verlauten, allerdings gleicht der Duft weniger einer Verführerin als einem schüchternen Mädchen. Der Duft mit Tuberose und sanften pudrigen Akkorden mündet in einem süßen Bett aus Vanille und etwas Sandelholz.

Sängerin Adele zieht die Menschen nicht nur mit ihren Songs in ihren Bann: Die Powerfrau überzeugt auch mit einem richtigen Powerduft. Mit Hypnotic Poison von Dior weiß Frau, was sie will. Der rote Flakon, der an einen Apfel erinnert, gilt schon seit 1998 als große Versuchung, nicht nur für die Trägerin, sondern auch für jede Person, die den sinnlich-verführerischen Duft riecht. Vanille, Mandel und würzige Noten stehen für eine Frau mit Klasse. Zum Anbeißen!

Preis:

ab circa 52 Euro/30ml

Hypnotic Poison günstig bei Notino shoppen