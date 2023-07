Guido Maria Kretschmer verrät: So stylt man Blusen

Sommerblusen bringen an heißen Tagen stylische Erfrischung. Wie man Blusen laut Guido Maria Kretschmer (58) am besten stylt, weiß TAG24-Life.

An den Beach, ins Büro oder zur Party: TAG24 zeigt Dir drei modische Style-Kombinationen mit Sommerblusen.

Luftig leichte Looks sind im Sommer ein absolutes Muss. Damit man nicht so schnell ins Schwitzen kommt, sind schlaue Kombinationen gefragt. Doch wie stylt man eine Bluse laut Guido Maria Kretschmer am besten?

So trendy wird der Sommer: Drei aufregende Style-Ideen mit Sommerbluse.

Die mit einemgekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Erfolgt über Affiliate-Links ein Einkauf, erhalten wir in der Regel eine Vergütung vom Händler. Produktbesprechungen und Produktvergleiche erfolgen rein redaktionell und unabhängig. Weitere Informationen

In den kühleren Abendstunden lassen sich Blusen-Kleider auch hervorragend mit farbenfrohen Häkel-Pullovern stylen. Für den ultimativen Ibiza-Vibe fehlen dann nur noch passende Cowboyboots und Blumenohrringe. Wer es glamourös mag, zieht über das Hemdblusenkleid einfach noch einen glitzernden Paillettenrock . So wird aus einem legeren Alltagslook im Handumdrehen ein Partyoutfit.

Wer Blusen liebt, wird von Blusenkleidern begeistert sein! Der Sommertrend 2023 macht es möglich. Ob Oversize-Bluse oder Blusen-Kleid: Diese Styleidee à la Guido Maria Kretschmer steht einfach jedem! Mit einem Blusenkleid ist man zu jeder Tageszeit modisch angezogen. In Kombination mit einem leichten Sommerblazer wird der Look zudem bürotauglich.

Sommerblusen lassen sich hervorragend zu Röcken kombinieren. Hierbei eignen sich manche Blusenformen jedoch besonders gut für Maxiröcke. Um einen modernen Stilbruch zu schaffen, sind gecroppte Blusen zu langen Röcken perfekt. Wer es nicht ganz so luftig mag, kann die Sommerbluse auch leger verknoten und somit eine optische Trennung zwischen Oberkörper und Maxirock kreieren. So wird die Sommerbluse laut Guido Maria Kretschmer nicht nur zum Hingucker, sondern es wird auch einem unförmigen Look entgegengewirkt.

geknotete Sommerbluse von NA-KD

Zauberhafte Crop-Sommerbluse

Röcke mit Midilänge können schnell altbacken aussehen. In Kombination mit einer Offshoulder-Bluse wird das Outfit jedoch schnell zum Hit. Für den Mix aus Sommerbluse und Minirock heißt der Trend: Rock über die Bluse ziehen! Dieser Stylingtrick funktioniert nicht nur bei Hemdkleidern, sondern auch bei Oversize-Blusen. Für einen legeren Look empfiehlt es sich auch die Sommerbluse, als Hemdjacke zu tragen. Im Kombination mit einem Minirock und Top wird so ein luftiger Gesamtlook gezaubert.

Oversize-Bluse von NA-KD

Romantische Offshoulder Bluse