4 Strandkleider für heiße Tage am Meer oder Pool

Meer, See oder Schwimmband: Diese vier Strandkleider zaubern eine tolle Figur.

Auf dem Weg zum Kiosk oder für eine Runde Beachvolleyball ist ein Strandkleid das perfekte Outfit. In Kombination mit aufregenden Accessoires und schicken Sandalen wird das Strandkleid im Handumdrehen zu einem sommerlichen Abendlook.

ANZEIGE - Strandkleider sind nicht nur luftig leicht, sondern auch super bequem. Bei einem entspannten Tag am Meer möchte man auf viel Kleidung verzichten. Ein Strandkleid ist schnell übergeworfen und bietet einen leichten Schutz vor Sonnenbrand.

Bei diesen Strandkleidern ist für jeden Geschmack das passende dabei. Entdecke jetzt die schönsten Looks für einen Tag am Wasser.

Wilde Muster, Fransen und Pompons versprühen einen Hauch von Ibiza in Deinem Kleiderschrank. Mit einem Strandkleid im Hippie-Style wertet man auch unifarbene Bademode optisch auf. Farbenfrohe Hippiekleider kann man hervorragend mit angesagten Römer-Sandalen und einem Strohhut kombinieren.

"Leinen los!": Mit einem Strandkleid aus Leinen wird der maritime Look perfekt. Ein Shopper aus Bast oder ein niedlicher Bikini mit Blau-Weiß gestreiftem Muster sorgt für das richtige Ostsee-Feeling.

Romantische Strandkleider mit Blumen- oder Herzchenprint sind auch in den Abendstunden ein echter Hingucker. In Kombination mit legeren Espandrilles und einer Cat-Eye-Sonnenbrille wird der Look strandtauglich gestylt.

Strandkleid mit Streublümchen