Bestes Dupe zum Tarte Shape Tape Concealer zum Geldsparen

der Infaillible More Than Concealer.

Der Infaillible More Than Concealer von L’Oréal Paris ähnelt dem Shape Tape nicht nur von der Produktverpackung und dem Applikator her, auch die Textur des Produkts kommt diesem sehr nah.

Der Concealer ist deckend und stark pigmentiert. Es gibt ihn in 14 Farben und man kann ihn zum Abdecken, Highlighten und Konturieren verwenden.

Er ist das perfekte Dupe zu dem Tarte Shape Tape Concealer!

