3 kuschlige Trend-Schals für Damen

In der grauen Jahreszeit kannst Du mit diesen drei kuschligen Trends-Schals für Damen Deinen Look mit etwas Farbe auflockern.

Kobaltblau gehört zu den Trendfarben für Herbst und Winter. Dieser wunderschöne, flauschige Schal im Schachbrettmuster ist daher der perfekte Begleiter für die kalte Jahreszeit. Der großzügig geschnittene Schal mit den langen Quasten am Saum erinnert an eine kleine Decke und hält Dich auch bei niedrigen Temperaturen kuschelig warm.

Shoppe hier: flauschiger, karierter Oversize-Schal in Pastelltönen

Etwas dezenter ist dieser wunderschöne und flauschige Schal in Pastelltönen. Der Schal im eckigen Schnitt und geflochtenen Quasten am Saum sieht besonders schön um den Hals geschwungen aus. Er ist das perfekte Accessoire für helle Looks in Weiß und Beige.