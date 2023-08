Weiße Sneaker unter 100 Euro: 8 Top-Modelle

Der Trend um weiße Sneaker ist auch in diesem Jahr noch existent. Kein Wunder, sie sind elegant und lassen sich vielseitig kombinieren. Gerade Trend-Modelle sind häufig extrem teuer, aber es gibt schöne Modelle, die man für unter 100 Euro ergattern kann.

Ob Plateau-Sneaker von FILA oder flache Modelle von Adidas - weiße Sneaker kommen in allen Formen daher und verleihen dem Outfit eine klassische und zeitlose Note.

ANZEIGE - Auf der Straße sind sie nicht mehr wegzudenken. Weiße Sneaker prägen das Bild der modernen Streetfashion. Man sieht sie überall, denn sie lassen sich sowohl zu legeren Looks aus Jeans und T-Shirt als auch zu eleganten Kleidern und Anzügen perfekt in Szene setzen.

Die Bezeichnung "Nitro" steht dabei für einen in der Schuhsohle verarbeiteten stickstoffinjizierter Schaum, durch den die Reaktionsfähigkeit und die Dämpfung des Schuhs verbessert werden soll. Außerdem soll der Schuh dadurch leichter werden.

Seitlich befindet sich das Markenlogo in Schwarz, um den oberen Rand der Sohle befindet sich ein oranger Streifen. Zudem hat der Schuh eine bequeme Passform.

Mit den "Court Legacy Lift" von Nike setzt Du Deinen Look perfekt in Szene. Die weißen Sneaker haben Plateausohlen und ein klassisches Design.

Unter den Sneaker sind sie der Star. Mit den "Chuck Taylor All Star Core Hi Sneaker" von Converse sorgen für ein alternatives und lässiges Auftreten.

Die weißen Sneaker "COURT VISION LOW NEXT NATURE" von Nike erscheinen im typischen Basketball-Style der 80er Jahre und lehnt sich an das Design der Nike Air Force 1 an.

Sie sind zu 20 Prozent aus recycelten Materialien hergestellt und bieten dank des niedrig geschnittenen Schuhkragens und der Perforationen an den Zehen ein angenehmes Tragegefühl.

Sneaker "COURT VISION LOW NEXT NATURE" von Nike kaufen

Die weißen Sneaker kosten rund 85 Euro.