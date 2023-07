10 tolle Mini-Ventilatoren zum Abkühlen

Im folgenden Artikel gibt es 10 coole Mini-Ventilatoren mit verschiedenen Eigenschaften - so findest Du das richtige Modell für Dich.

ANZEIGE - In öffentlichen Verkehrsmitteln, bei Konzerten, in Dachgeschosswohnungen oder beim Sightseeing bei 30 Grad - oft steht die Luft und von einer frischen Brise keine Spur.

Der Tischventilator steht stabil auf dem Tisch und sieht dabei edel aus. Die Verstellmöglichkeiten sind eingeschränkt, was ihn eher weniger als mobiles Gerät eignet.

Der zweite Tischventilator in dieser Reihe überzeugt mit seiner besonders geräuscharmen Funktion. Unaufhaltbare Hitze ist lästig, aber auch das stundenlange Rauschen des Ventilators kann nerven. Daher ist dieser Mini-Ventilator in Flüsterlautstärke ideal für eine Umgebung, in der beispielsweise gearbeitet oder geschlafen werden soll.

Tischventilator extra leise