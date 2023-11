Tolle Crêpes-Maker und -Pfannen für perfekte, hauchdünne Pfannkuchen

Mit einem Crêpes-Maker gelingen die feinen französischen Pfannkuchen wie beim Profi. © 123RF/liudmilachernetska

ANZEIGE - Ob süß mit Zucker und Zitrone, Zimt, Schokolade, Marmelade oder herzhaft als Galettes mit Käse, Schinken und Co. - Crêpes sind eine beliebte Köstlichkeit.

Wer zu Hause schon einmal den Versuch gewagt hat, die dünnen französischen Pfannkuchen zuzubereiten, und dafür eine gewöhnliche Pfanne verwendet hat, kam am Ende vielleicht zu einem ernüchternden Ergebnis: Statt an die feine französische Spezialität erinnern sie eher an herkömmliche Pfannkuchen.

Die Pfannenwände machen es schwer, den Teig dünn zu verstreichen und zu verteilen sowie den Pfannkuchen zu wenden. Für einen leckeren Crêpe muss man aber nicht auf den nächsten Jahrmarkt warten. Mit dem richtigen Tool sowie einem passenden Rezept ist der selbstgemachte Crêpe kein Problem mehr.

Dabei helfen nicht nur die flachen Platten mit fehlenden oder niedrigen Rändern, sondern auch die häufig im Lieferumfang enthaltenen Teigverteiler und Teigwender.

