Die besten 3 Joggingkopfhörer: Musik und Sport verbinden

Um sowohl in den Genuss von perfekt sitzenden Sportkopfhörern zu kommen als auch antreibendem Sound zu lauschen, sind hochwertige und auf das Lauftraining ausgelegte Sport-Kopfhörer wichtig.

ANZEIGE - Rein in die Laufschuhe, Musik an und los geht's! Musik kann das eigene Lauftraining immens bereichern. Vorausgesetzt die Sport-Kopfhörer weisen einen hohen Tragekomfort und einen satten Sound auf.

Die mit einemgekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Erfolgt über Affiliate-Links ein Einkauf, erhalten wir in der Regel eine Vergütung vom Händler. Produktbesprechungen und Produktvergleiche erfolgen rein redaktionell und unabhängig. Weitere Informationen

Wer Kopfhörer zum Joggen sucht, die gleichzeitig für das Business eine perfekte Ergänzung darstellen, ist mit diesem Modell bestens beraten.

Das offene Design an den Ohren ermöglicht eine transparente Akustik für alle Umgebungsgeräusche. Schließlich möchte nicht jeder beim Joggen in seiner "Lauf-Blase" bleiben und sich der Umwelt auditiv komplett entziehen. Besonders bei Läufen auf offenen Straßen und in gut besuchten Parks kann es sehr nützlich sein, "offenen Ohres" seine Runden zu drehen.

Darüber hinaus lassen sich Anrufe mit einem Fingertipp annehmen und Dank des DPS-Mikros mit Geräuschunterdrückung ist für klare Gespräche gesorgt. Das kann mitunter für Eltern kleiner Kinder, pflegende Angehörige oder tüchtige Geschäftsleute, die stets erreichbar sein wollen, wichtig sein.

