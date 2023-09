Günstiges Smartphone unter 200 Euro - viel Technik für wenig Geld

Zwar sind Samsung und Apple die beliebtesten Marken, wenn es um Smartphones geht, doch auch andere Hersteller wie z. B. Motorola oder Xiaomi bieten günstige Handys unter 200 Euro an, die der Konkurrenz in der technischen Leistung in nichts nachstehen. Welche Modelle das sein können, erfährst Du jetzt.



- Hinweis: Die Preise dienen zur Orientierung und können im Shop Schwankungen unterliegen. -