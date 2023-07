Mit diesen 5 Steamern glättest Du Deine Kleidung im Handumdrehen

Während sie Bügeleisen wohl nicht komplett ersetzen, so eignen sie sich für kleine, regelmäßige Glättaktionen sowie bei besonders aufwendigen Materialien. Passende Produkte werden nun präsentiert.

Für die Anwendung benötigt man praktischerweise kein Bügelbrett, denn das Kleidungsstück hängt beim Gebrauch des Steamers ganz unkompliziert an einem Kleiderbügel.

Praktisch dabei ist die manuelle Dampfabgabe je nach Bedarf. Zudem stellt sich das Gerät, sofern nicht in Gebrauch, automatisch ab.

Mit der Access Steam Pocket Dampfbürste von Tefal kannst Du Deine Klamotten ganz schnell auffrischen, egal, wo Du bist. Sie ist kompakt und hat einen klappbaren Kopf, sodass sie in ihrem inklusiven Aufbewahrungsbeutel in Taschen passt und mit auf Reisen genommen werden kann. Zudem ist sie mit 870 Gramm nicht allzu schwer.

Das Produkt kommt ebenfalls in einem Set mit Steamer, einem Bürstenaufsatz, dem Aufbewahrungsbeutel sowie einem Handschuh zum Schutz vor potenziellen Verbrennungen am heißen Wasserdampf.

Eine höhere Dampfleistung hat die Steam & Go Dampfbürste von Philips. Mit 24 Gramm Wasserdampf pro Minuten glättet das Gerät sehr effektiv knittrige Stoffe, beseitigt Gerüche sowie 99,9 Prozent der Bakterien.

Philips Dampfbürste "GC365/80 Steam & Go"

Trotz des relativ großen Speichers und des praktischen zweieinhalb Meter langen Kabels ist dieses Produkt mit 700 Gramm das leichteste dieser Auflistung. Weitere Vorteile sind die schnelle Aufheizung in etwa 35 Sekunden sowie die vertikale, aber auch horizontale Nutzung des Geräts, ohne zu tropfen.

Praktisch ist außerdem die Aufhängeöse an dem Gerät.

Dampfbürsten eignen sich gerade für Textilien wie Vorhänge und Gardinen. Diese auf einem Bügelbrett zu glätten ist umständlich und dauert lange. Besonders geeignet für solche langen Stoffe ist vor allem die Dampfbürste Delicate 7000 von AEG. Dank des drei Meter langen Kabels kommt man problemlos an alle Ecken des Stoffes.

Praktisch sind dabei allerdings die drei dazugehörigen Aufsätze: einen für Kleidung, auch für Stoffe wie Seide, ein grober für Wohntextilien und Polstermöbel sowie einen Fusselbürstenaufsatz gegen Tierhaare und -fell, was das Gerät sehr vielfältig einsetzbar macht.

Die Größe hat jedoch seinen Preis, denn mit 1,27 Kilogramm ist es eins der schwereren Modelle, was auf Dauer in die Arme geht.

Die Steam Genie Dampfbürste von Russell Hobbs ist ein etwas größeres Modell. Dank des 260 Milliliter großen, herausnehmbaren Wassertanks kann das Gerät bis zu elf Minuten am Stück laufen. Betriebsbereit ist der Steamer nach etwa 45 Sekunden und stößt dann variablen Dampf bis zu leistungsstarken 25 Gramm pro Minute aus.

Achtung: Egal, um welches Gerät es sich handelt. Glätte niemals ein Kleidungsstück, das jemand zu dem Zeitpunkt am Körper trägt! Dabei herrscht Verbrennungsgefahr!

Anders als so mancher glauben mag, ist der Steamer nicht nur heiße Luft. Ob Falten und Knitter, Gerüche, oder Bakterien - all das beseitigt er mit wenigen Handgriffen. Während er - gerade für Leute, die sehr viel bügeln - das Bügeleisen nicht komplett ersetzt, so ist er dennoch ein hilfreiches und unkompliziertes Tool für regelmäßige Faltenbefreiungsaktionen einzelner Teile.