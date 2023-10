Mehr Sicherheit für Deine vier Wände: Smart-Home-Sicherheitssysteme

Welche smarten Sicherheitssysteme Dein Zuhause optimieren, erfährst Du in diesem dritten Beitrag der fünfteiligen Smart-Home-Reihe auf TAG24.

TAG24 zeigt Dir, welche drei Top-Smart-Home-Geräte für mehr Sicherheit in Deinem Zuhause sorgen.

Die mit einemgekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Erfolgt über Affiliate-Links ein Einkauf, erhalten wir in der Regel eine Vergütung vom Händler. Produktbesprechungen und Produktvergleiche erfolgen rein redaktionell und unabhängig. Weitere Informationen

Moderne Sicherheitssysteme für das Smart Home verringern das Risiko für Unfallgefahren, Einbrüche und Diebstähle um ein Vielfaches. So lassen sich im Smart-Home-System Überwachungskameras und Alarmanlagen mit Bewegungsmeldern sowie Tür- und Fensterkontakten einrichten.

Bosch hat die Funktionen seines Rauchwarnmelders erweitert. Dieser wird nun mit auswechselbaren Batterien betrieben.

Bei einer Rauchentwicklung alarmiert das Gerät setzt vor Ort und gibt dieses Signal an andere Rauchwarnmelder weiter. Ist der Rauchwarnmelder mit dem Bosch Smart-Home-Controller vernetzt, so wird der Alarm auch an das Smartphone weitergeleitet.

In Kombination mit anderen Alarmsystemen schlägt der Rauchwarnmelder auch bei registrierten Einbrüchen Alarm.

Kompatibilität: Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit, Bosch Smart Home

Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit, Bosch Smart Home Einsatzbereich: innen

innen Stromversorgung: 3-V-Lithium-Batterien

3-V-Lithium-Batterien Funk: ZigBee 3.0

Rauchwarnmelder II mit Alarmsirene von Bosch kaufen

Der Rauchwarnmelder kostet rund 80 Euro.