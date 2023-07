11 Ventilatoren in schickem Design und Tipps für kühle Räume

Wer an Ventilatoren denkt, hat meist einen weißen Plastikventilator im Kopf, der in drei Stufen lautstark kühlende Luft erzeugt und dabei heißläuft. Von diesem Gedanken kann man sich inzwischen verabschieden.

Kühlende Ventilatoren sind vor allem im Sommer heißbegehrt. Viele Räume erhitzen sich tagsüber enorm, was das Arbeiten oder Leben in den vier Wänden anstrengend macht.

Der Turmventilator von Sonnenkönig ist sehr schmal designt und bringt leise kühle Luft in warme Räume. Ausgestattet ist er mit einer Fernbedienung, aber seine neun Lüftungsstufen lassen sich auch direkt per Soft-Touch ansteuern.

Der Turmventilator von Dyson bringt stilvoll Abkühlung in Räume. Der starke, gleichmäßige Luftstrom kann in zehn Stufen auch mit beiliegender Fernbedienung eingestellt werden. Er besitzt einen Sleep-Timer und ist präzise einstellbar.

Was gibt es Schöneres, als an einem heißen Sommertag nach Hause zu kommen und die kühle Wohnung zu betreten? Dieser Turmventilator lässt sich per Smart-Anbindung durch Amazon Alexa und Google Home sowie per App steuern.

Motorleistung: 50 Watt

Princess 350000 Smart Tower Fan

Der smarte Turmventilator hat Sleep-Timer und drei verschiedene Windstufen, sodass man nachts bei frischer Brise ohne laute Motorengeräusche schlummern kann.