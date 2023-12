5 Doppeldildos für heißen Spaß hoch zwei

Ein Doppeldildo wird schnell mit Homoerotik in Verbindung gebracht: Frauen, die sich gleichzeitig vaginal penetrieren, oder Männer, die sich parallel anal verwöhnen. Und ja, das sind zwei von vielseitigen Einsatzmöglichkeiten eines Doppeldildos. Was er zudem noch alles kann, erfahrt Ihr hier.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, inwieweit ein Doppeldildo Eure Sexualität ergänzen kann, welche erotisierenden Überraschungen er bereithält und wo Ihr ihn noch heute bestellen könnt.

Gemeinsamer Sex ist wundervoll, aber hin und wieder sucht man nach neuen Reizen, die das Liebesspiel aufregender und neu gestalten. Ebenso können heiße Experimente die Masturbation auf ein neues Level befördern. So oder so: Ein Doppeldildo kann beides.

Dieser Doppeldildo lässt sich beim Solospiel gleichzeitig vaginal und anal einführen, während er auch beim Liebesspiel für ekstatische gemeinsame Penetration genutzt werden kann. Durch seine Flexibilität passt er sich jeder beliebigen Stellung an und spielt bei jeder Fantasie feurig mit.

Dieser gefühlsechte Silikon-Doppeldildo ist imposante 40 Zentimeter lang und weist zwei unterschiedlich große Eicheln an den Enden auf. So kann er nach persönlichem Empfinden eingeführt werden und für reizvolle Stimuli sorgen.

Sowohl Hetero- als auch Homosex wird gerne und oft mittels Toys gewürzt. Besonders eine Doppelpenetration macht viele Menschen sehr neugierig. Wie fühlt es sich an? Turnt es mich und uns an, uns gegenseitig dabei zu beobachten? Um sich diesem Experiment vollkommen hinzugeben, eignen sich flexible Doppeldildos perfekt.

Lesbische Pärchen verstehen es, sich gegenseitig zu verwöhnen. Sie reizen die erogenen Zonen der Anderen, lassen ihre Zunge spielen und beweisen ihre Fingerfertigkeit. Aber für manche erotischen Momente will frau mehr - mehr gemeinsame Intimität.

Analsex hält ganz besondere Reize bereit. Durch die Prostatastimulation erfahren Männer eine Stimulation der Extraklasse. Aber auch viele Frauen genießen die Penetration ihres Anus, um ihr Sexualempfinden abwechslungsreich zu gestalten. So oder so: Analverkehr gehört für immer mehr Menschen in ihr sexuelles Repertoire.

Um Analsex vielseitig zu gestalten, eignet sich dieser 75 Zentimeter lange Doppel-Multiplug ausgezeichnet. Er hat zwei unterschiedlich große Plugs an seinen Enden und ist in der Mittel flexibel - für zahlreiche sinnliche Einsatzmöglichkeiten zu zweit oder auch allein. Plugs sind zwar überwiegend für die anale Nutzung konzipiert, dieser ist aber auch hervorragend für den vaginalen Gebrauch geeignet.

Darüber hinaus ist dieses Toy aus körperfreundlichem PVC hergestellt und sein schwarzer Metallic-Look weckt schnell animalische Fantasien.