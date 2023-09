Analdildos für Anfänger - Verwöhnt Euch mit diesen 4 Toys

Analdildos für Anfänger sollen Ängste nehmen und Lust geben. Legt Eure Hemmungen ab und lasst Euch von diesen speziellen Analtoys verwöhnen.

Von Alexa Moustaka

Analsex ist schon lange ein wesentlicher Bestandteil der (homo-)sexuellen Praxis. Der anale Stimulus betört sowohl Männer als auch Frauen auf eine Weise, dass sie ihn auch gerne mal in eine Solonummer integrieren möchten. Analdildos für Anfänger sind das perfekte Toy, um sich sowohl selbst anal zu stimulieren als auch das gemeinsame Sexleben um eine Technik zu bereichern.

Analdildos stimulieren die Prostata auf unvergleichliche Weise - einen Versuch ist es wert. © 123rf/tverdohlib ANZEIGE - Analsex gehört für viele Menschen zum sexuellen Repertoire - sowohl allein als auch zu zweit. Um sich und sein Hintertürchen auf eine besondere Weise zu verwöhnen, eignen sich Analdildos für Anfänger ideal. Durch eine ergonomische Passform, samtweiche Materialien und ansprechende Designs werden Hemmschwellen besser überwunden und lustvolle Momente eingeleitet. In diesem Artikel werden Euch vier Analdildos für Anfänger vorgestellt, die mit gewissen Extras für atemberaubenden Genuss sorgen können. Also: Hose runter, Kopf aus und Lust an! TAG24 Life - Home & Garden Shoppingtipps Gestresst? Schlafprobleme? 3 Gewichtsdecken als effektive Anti-Stress-Modelle Noch mehr heiße Empfehlungen findet Ihr in den erotischen Shoppingtipps.

1. Analdildo mit Saugnapf

Um sich selbst anale Höhenflüge zu schenken oder seinem Schatz etwas Gutes zu tun, eignen sich Analdildos aus anschmiegsamen Silikon am besten. Sie gleiten beinahe wie von selbst in den Anus und erreichen sowohl G-Punkt als auch Prostata perfekt. Besonders Anfänger brauchen ein Analtoy, dass sowohl ergonomisch als auch praktisch ist. Dieser Analdildo ist leicht gebogen, samtweich und zudem mit einem stabilen Saugnapf ausgestattet. Der ermöglicht das sanfte Einführen für ein abenteuerliches Solo, während er an nahezu jeder glatten Oberfläche fixiert ist. Schließlich möchten manche Dinge zunächst allein ausprobiert werden, bevor man sich für oder gegen sie entscheidet.

Der Clou: Durch das hochwertige Silikon kann dieser Analdildo auch unter der Dusche oder in der Badewanne für spritzigen Spaß sorgen.

Für Anfänger eignet sich ein Analdildo aus samtigem Silikon. © Amorelie.de

2. Analvibrator mit stimulierenden Rillen

Auch Anfänger sind manchmal sehr experimentierfreudig - besonders dann, wenn ihnen sofort gefällt, was sie spüren. Was könnte einen Analdildo also sinnlich upgraden? Richtig: Vibrationen. Dieses Modell weist nicht nur zehn elektrisierende Vibrationsmodi auf, sondern ist auch mit erregenden Rillen gefertigt, um für weitere heiße Reize zu sorgen. Zudem ist auch dieser Analvibrator für ekstatischen Badespaß zu haben. Denn obwohl er batteriebetrieben ist, ist er ist komplett wasserdicht. Mit diesem Analtoy werden (männliche) Stellen stimuliert, von denen man nicht mal wusste, dass es sie gibt.

Durch die Rillen werden Anus und Prostata intensiv stimuliert. © Amorelie.de

3. Analvibrator mit Penisring

Möchte man(n) einen sinnlichen Schritt weitergehen und den Analdildo in das gemeinsame Liebesspiel integrieren, sind Analtoys gefragt, die noch mehr können. Während die eigene Stimulation weiterhin im Fokus steht, sind spezielle Paar-Analtoys mit einer erlesenen Besonderheit ausgestattet, die dem Partner oder der Partnerin viele Lustmomente versprechen. Dieser elegante Analvibrator besticht nicht nur durch seine abwechslungsreiche Leistung, sondern auch durch seinen integrierten Penisring. Während zehn verschiedene Vibrationsmodi, vier Geschwindigkeitsstufen und sechs Vibrationsmuster für Abenteuer sorgen, bewirkt der phallische Ring eine längere und härtere Erektion - Doppelspaß durch Doppelpenetration.

Heißes Highlight: Durch die mitgelieferte Fernbedienung kann man dem Schatz das Kommando überlassen und sich auf prickelnde Überraschungen freuen.

Analvibratoren können auch in den gemeinsamen Sex integriert werden. © Amorelie.de

4. Analplug mit Heizfunktion

Wer es noch echter will, sollte zu einem Analspielzeug greifen, das ein lebensechtes Gefühl verspricht. Nicht nur eine samtweiche Oberflächenstruktur, eine ergonomische Form und eine adäquate Länge sind dafür nötig, sondern auch eine gewisse Temperatur. Schließlich ist ein vor Lust pulsierender Penis circa 37 Grad heiß. Dieser Analplug kann in zehn unterschiedlichen Modi schwingen und lässt sich auf bis zu 37 Grad erwärmen. Mit seiner ergonomischen Form passt er sich ideal an den Anus an und sorgt durch seine Wärme für ein naturgetreues Gefühl. Durch seine hochwertige Verarbeitung ist dieses Analspielzeug sowohl für sinnliche Zweisamkeit im Bett als auch für ein heißes Solo in der Badewanne bestens geeignet.

Wichtig für Allergiker: Dieses Analtoy ist geruchsarm, schadstofffrei und hypoallergen.

37 Grad warm: wie ein echter Penis. © Amorelie.de

Fazit: Analvibratoren sorgen für eine unvergleichliche Stimulation beim (Solo-)Sex

Sowohl allein als auch zu zweit: Analdildos und -vibratoren können das Sexleben bereichern. © 123RF/lopolo