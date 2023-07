Bondage für Anfänger: 5 Must-haves und hilfreiche Tipps

Bondage für Anfänger ist das Betreten einer neuen sexuellen Welt. Mit bestimmten Must-haves könnt Ihr Euch den fesselnden Sexspielchen nähern und hingeben.

Von Alexa Moustaka

Fesseln, Knebel, Peitschen und Co. werden sofort mit Bondage in Verbindung gebracht. Bei vielen Menschen lösen diese Tools (Ab-)Scheu und Scham aus, in anderen werden wiederum Neugier und Lust geweckt. Welche Must-haves es beim Bondage für Anfänger gibt und auf was Ihr dabei achten solltet, hat TAG24 für Euch zusammengestellt.

Bondage ist eine fesselnde Facette der Sexualität. © 123rf/edwardolive ANZEIGE - Mit der Bestseller-Trilogie "Fifty Shades of Grey" wurde eine Welle an Bondage-Interesse ausgelöst. Die Geschichte von der keuschen Literaturstudentin Ana und dem geheimnisvollen Telekommunikations-Magnaten Christian zeigt auf, wie sinnlich Bondage sein kann. Und obwohl sich die Fetisch-Szene häufig dahingehend äußerte, dass die Filme Bondage verharmlosen, ist es eine Tatsache, dass Fesseln, Knebel, Peitschen und Co. nicht zwangsläufig zu blutenden Striemen am Körper oder Traumata in der Seele führen müssen. Ganz im Gegenteil: Bondage ist eine fesselnde Facette der menschlichen Sexualität, denn Dominanz und Devotheit liegen in unserer Natur. TAG24 Life - Beauty & Fashion Shoppingtipps 3 Curvy Models zeigen ihre Looks: So stylst Du die Outfits nach TAG24 hat erlesene Shoppingtipps und Hinweise für Euch, damit das Bondage für Anfänger eine sinnliche Erfahrung mit sexy Mehrwert wird. Weitere Inspirationen mit Lust-Faktor findet Ihr in den erotischen Shoppingtipps!

1. Bondage mit Wachs

Heißwachs kann sehr sinnlich verwendet werden. © 123RF/yuliiahurzhos

Heißes Wachs auf der Haut kann sehr sinnlich sein, denn es verbindet erlesenen Schmerz mit erotischem Vergnügen. Tropfen für Tropfen können Figuren und Formen auf der Haut des Schatzes kreiert werden, um neue Reize zu setzen und das Vorspiel einen Hauch animalischer zu gestalten. Dieses Set besteht aus drei Heißwachskerzen, die nicht so heiß werden, wie herkömmliche Kerzen. Um dennoch Verbrennungen zu vermeiden, solltet Ihr das Wachslicht nicht zu nahe an den Körper halten und den Docht, wenn nötig, etwas kürzen. Heißwachskerzen im 3er-Set für 7,99 Euro

Kleiner Tipp: Achtet immer auf die Körpersprache Eures Schatzes und lasst Euch ein Feedback geben. Der Gedanke, mit heißem Wachs beträufelt zu werden, kann zunächst Angst vor Schmerzen auslösen. Umso wichtiger ist die ehrliche Kommunikation miteinander.

2. Fesselkreuz fürs Bett

Fesselkreuze fürs Bett eignen sich perfekt für Anfänger-Fesselspielchen. © 123RF/isn5000

Arme und Beine fesseln zu lassen und sich vollkommen in die Hände Eures Schatzes zu begeben kann eine Erfahrung mit Suchtpotenzial sein. Devot und willig genießt man jede Berührung, der Körper schreit zunehmend nach mehr und man kann den erlösenden Höhepunkt kaum noch erwarten. Aber auch die dominante Position ist von prickelnder Erotik begleitet. Denn der lustvoll bebende Körper des Schatzes, die erwartungsvollen Blicke und die berauschten Versuche, die Fesseln zu überlisten, können großes Verlangen auslösen. Dieses Fesselkreuz fürs Bett eignet sich für alle Bettgrößen und wird unter der Matratze positioniert. Für die Nutzung schnappt Ihr Euch einfach Hand- oder Fußfesseln und gebt Euch Eurer fesselnden Leidenschaft hin. Fesselkreuz fürs Bett für 64,95 Euro

Wichtig! Weil man sich seinem Schatz vollkommen hingibt und nahezu bewegungsunfähig ist, ist Vertrauen das oberste Gebot. Sobald negative Gefühle spürbar werden, sollte man das Fesselspiel verschieben oder abbrechen.

3. Kugelknebel

Kugelknebel verbieten den Mund auf sinnliche Weise. © 123RF/adragan8

"Shhhhhh..." Dem Partner oder der Partnerin den Mund zu verbieten, kann durchaus sexy sein. Denn was im echten Leben ein No-Go ist, ist im Bett oft wahnsinnig heiß. Übernehmt die Kontrolle und genießt das Gefühl von Macht. Mit einem Kugelknebel könnt Ihr Eurem Schatz seine Grenzen aufzeigen und ihn oder sie nur sprechen lassen, wenn Ihr das erlaubt. Bei diesem Kugelknebel sind die Riemen so einstellbar, dass sich der Ledergurt bequem am Kopf anfühlt und der Knebel perfekt passt. Die Silikonkugel fühlt sich im Mund angenehm soft an, sodass dieses Modell bestens für Bondage-Anfänger geeignet ist. Kugelknebel mit Silikonkugel für 19,99 Euro

Extra-Tipp: Wer der Knebel-Erfahrung noch vollkommen jungfräulich gegenüber steht und Sorge hat, mit einer Kugel im Mund nicht richtig atmen zu können, der kann auf einen offenen Silikonknebel zurückgreifen. Die integrierten Löcher machen das Atmen deutlich leichter und viele Anfänger fühlen sich damit wohler.

4. Dildo-Flogger

Leidenschaftliche Hiebe sind beim Bondage erwünscht. © 123RF/gera8th

Manchmal sind Hiebe auf den Po sehr erregend - sowohl für den aktiven als auch für den passiven Part. Darüber hinaus kann es sehr feurig sein, den Schatz mit einem Dildo zu verwöhnen und sukzessive in Ekstase zu versetzen. Wie wäre es also, wenn man beide Dinge miteinander verbindet? Mit einem Dildo-Flogger gelingt genau das: Bestrafung mittels Peitschenhieben oder Verwöhnung durch sinnliche Penetration. Dieser Dildo-Flogger eignet sich perfekt für Bondage-Anfänger, denn das hochwertige Material und das ansprechende Design können Vorurteile mildern und Neugier verstärken. Schwarzer Dildo-Flogger für 48,95 Euro

Wichtig! Peitschenhiebe sollen etwas schmerzen, denn sie verdeutlichen die Überlegenheit des dominanten Parts. Dennoch darf der gegenseitige Respekt niemals unter dem Sexspielchen leiden. Besonders Anfänger fühlen sich oft mit einem Safeword wohler - besonders wenn die Bondage-Praktik wehtun kann. Wird ein Safeword vereinbart, muss dieses Stopp-Signal vom dominanten Part eingehalten werden - immer!

5. Halsband und Handfesseln

Halsbänder und Handfesseln können für viel Erotik sorgen. © 123RF/isn5000

Devotheit und Dominanz auf sinnlichen Ebenen: Halsband und Handfesseln versprühen einen animalischen Charme und heizen das Kopfkino enorm an. Gestandene Frauen, die ein Halsband tragen und selbstbewusste Männer, die ihre Arme nicht weiter bewegen können, als es die Kette zulässt - das kann sehr scharf machen. Entblößt Eure devote Seite oder übt Euch in aufregender Dominanz. Dieses dreiteilige Fesselset besteht aus einem hochwertig verarbeiteten Halsband, zwei bequemen Handfesseln mit hübschen Rüschen und einer goldenen Ketten-Leine, die Anmut trotz Devotheit verspricht. Softbondage-Fesselset für 42,46 Euro

Wichtig! Ein Halsband zu tragen und an einer Leine geführt zu werden, ist ein großer Vertrauensbeweis. Fühlt in Euch hinein und seid ehrlich - sowohl zu Euch selbst als auch zu Eurem Schatz. Geht es zu weit und Ihr fühlt Euch "wie ein Tier", ist es mit der Erotik vorbei.

Fazit: Bondage für Anfänger ist die erste Stufe einer neuen Sexebene

Bondage kann viel zur erotischen Zweisamkeit beitragen. © 123RF/kopitinphoto